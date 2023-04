Reino Unido aplica multa milionária ao TikTok por violação de dados

Londres (EFE) – O Escritório do Comissário de Informação do Reino Unido (ICO, na sigla em inglês) multou nesta terça-feira o aplicativo chinês TikTok em 12,7 milhões de libras (cerca de R$ 80 milhões) por causa de uma série de violações à lei de proteção de dados do país.

As infrações incluem o uso ilegal de dados pessoais de menores, acrescentou o ICO. Esse órgão regulador independente de proteção de dados britânico estima que o TikTok permitiu que cerca de 1,4 milhão de crianças menores de 13 anos no Reino Unido utilizassem o aplicativo em 2020, apesar de suas próprias regras não permitirem que elas criassem suas próprias contas.

A lei britânica de proteção de dados estabelece que as empresas que utilizam dados pessoais ao oferecer serviços de informação a menores de 13 anos devem ter o consentimento de seus pais ou responsáveis, disse o ICO em comunicado no qual alega que o TikTok não o fez, embora devesse saber que as crianças estavam utilizando a plataforma.

Além disso, o ICO ressaltou que o TikTok também não realizou verificações adequadas para identificar menores de idade usando o aplicativo.

“Existem leis em vigor para garantir que nossas crianças estejam tão seguras no mundo digital quanto estão no mundo físico. O TikTok não cumpriu essas leis”, disse o diretor do ICO, John Edwards.

Acesso inapropriado de menores

“Como resultado, estima-se que 1 milhão de crianças menores de 13 anos tiveram acesso inapropriado à plataforma, e o TikTok coletou e utilizou seus dados pessoais. Isso significa que seus dados podem ter sido usados para rastreá-los, o que poderia gerar conteúdo prejudicial e inapropriado”, acrescentou Edwards.

A multa sobre o TikTok se soma à proibição de que o aplicativo fosse instalado em telefones celulares do governo em março deste ano, devido a razões de segurança.

O governo do primeiro-ministro Rishi Sunak disse ter tomado a medida com o argumento de que esses telefones podem armazenar informações sensíveis, embora a proibição não afete os telefones pessoais dos membros do governo.

Com essa decisão, o Reino Unido uniu-se a outros países – incluindo Estados Unidos e Canadá, além dos da União Europeia (UE) – para banir o TikTok, propriedade da empresa chinesa ByteDance, dos aparelhos celulares corporativos de seus funcionários.

O TikTok nega permitir o acesso do governo da China aos dados de seus usuários. EFE