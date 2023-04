Sanna Marin deixará a presidência do Partido-Social Democrata finlandês

Helsinque (EFE).- A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, anunciou nesta quarta-feira sua renúncia como presidente do Partido Social-Democrata (SDP), depois de não ter conseguido revalidar a vitória nas eleições legislativas realizadas no último domingo.

Marin continuará no cargo até que o SDP, que caiu da primeira para a terceira posição nas eleições, atrás dos conservadores e da extrema-direita, escolha seu sucessor em setembro.

A líder social-democrata disse à imprensa finlandesa que, apesar da derrota, está satisfeita com o resultado alcançado pelo SDP nestas eleições, visto que conseguiu aumentar seu número de assentos.

Ligeiramente emocionada, afirmou que estes três longos anos à frente do governo foram duros para ela e puseram à prova a sua própria capacidade de resistência.

“Estes foram anos excepcionalmente difíceis e tempos duros. Com este resultado eleitoral, sinto que tenho a oportunidade de virar a página da minha própria vida”, disse.

Marin, que aspirava à reeleição como primeira-ministra, vai continuar a sua carreira política como deputada, embora antes disso vá liderar seu partido durante as negociações com os conservadores para a formação do próximo governo de coalizão.

“O SDP está preparado para governar. Somos negociadores duros, mas também um partido capaz de cooperar que esteve no governo muitas vezes na história finlandesa”, disse.

Partido unido

Ela também deixou claro que, caso o SDP esteja no próximo governo, ela não aspira ocupar nenhum cargo ministerial.

Questionada sobre o que acredita ser seu legado, Sanna Marin disse que o SDP “está mais unido do que nunca” e confia que seguirá assim após sua renúncia.

O Partido Social-Democrata obteve nas eleições do último domingo 19,9% dos votos, 2,2 pontos a mais do que nas eleições anteriores, e conseguiu aumentar seu número de deputados no Parlamento de 40 para 43.

Embora este resultado relega o SDP para o terceiro lugar, atrás do conservador Partido da Coligação Nacional e de extrema-direita Partido dos Verdadeiros Finlandeses, é a primeira vez em duas décadas que o partido do primeiro-ministro ganha apoio após o fim do seu mandato.

O líder conservador, Petteri Orpo, pretende iniciar as negociações na próxima semana para formar um governo com todos os partidos com representação parlamentar, para tentar conseguir uma coalizão com ampla maioria no Parlamento. EFE