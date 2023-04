Investigação conclui que Almagro violou normas éticas da OEA

Washington (EFE).- A investigação à qual o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por ter uma relação íntima com uma funcionária, concluiu que ele violou normas internas sobre “bom senso”, embora não intencionalmente.

“A Investigação Externa concluiu que o secretário-geral violou as Regras e Regulamentos da OEA no que diz respeito às disposições sobre bom senso e juízo e às obrigações éticas adicionais para o secretário-geral”, disse o relatório, ao qual a Agência EFE teve acesso nesta segunda-feira.

O relatório detalha que Almagro “não violou as Regras e Regulamentos da OEA no que diz respeito a obrigações de supervisão, aumentos salariais, intimidação, viagens ou conflitos de interesse”.

Ao manter a relação íntima, permitindo que a funcionária da OEA continuasse colaborando como parte integrante da sua equipe de assessores, “violou as suas obrigações éticas adicionais e violou o próprio espírito de ‘bom senso e juízo’ sempre exigido de todos os membros da equipe e outros prestadores de serviço da Secretaria-Geral”, afirmou.

Almagro, que foi ministro das Relações Exteriores do Uruguai de 2010 a 2015, tem sido o chefe da OEA desde 2015. Ele foi submetido a uma investigação para determinar se, no contexto da sua relação romântica com um subordinado, violou os regulamentos da OEA.

Esses inquéritos externos determinaram que, nas alegações relacionadas com a própria relação íntima, a sua conduta “não reflete o nível de intencionalidade necessário para apoiar a ocorrência de uma violação de natureza intencional”.

Almagro, segundo os advogados da Miller & Chevalier, escritório responsável por esta avaliação, analisou internamente e consultou com os seus assessores o âmbito das obrigações de conflito de interesses sob o Código de Ética e manteve distância administrativa e hierárquica suficiente em relação à funcionária para evitar a configuração de uma relação de superior-supervisado.

Também “se recusou a participar em processos administrativos que afetavam os interesses” dessa funcionária, “não permitiu que a relação íntima interferisse no desempenho das suas funções e não a escondeu ou disfarçou, permitindo que a relação íntima se tornasse de conhecimento público desde o seu início”.

“Não tendo recebido queixas, alegações ou comentários formais ou informais dentro ou fora da OEA sobre um possível desconforto com a relação íntima, o secretário-geral manteve a sua convicção de que a sua conduta não violava as suas obrigações éticas para com a OEA”, acrescentou o documento.

Miller & Chevalier considerou que a violação do código de ética resultou precisamente da “sua incapacidade de se abster de trabalhar de perto e de perto com o membro do pessoal” após o início da relação íntima ou, alternativamente, de continuar a relação enquanto trabalhava em estreita colaboração com a funcionária.

Os advogados da empresa “não puderam corroborar” que Almagro “tinha buscado assessoria – verbal ou escrita – aos diretores das três áreas indicadas no Código de Ética”.

A controvérsia em torno desta relação foi desencadeada pouco após a Assembleia de Governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ter decidido em setembro passado, por maioria de votos, demitir o seu presidente, Mauricio Claver-Carone, por ter uma relação amorosa com uma subordinada, algo que este último negou.

Miller & Chevalier disse que as suas conclusões “sugerem” uma revisão das regras e regulamentos da OEA “de uma forma que evite tais situações no futuro”.

Em documento adicional à investigação, no qual Almagro dá a sua resposta às conclusões, o secretário-geral mantém a sua posição de que em nenhum momento incorreu em “falhas ou deficiências” nas suas funções por ter uma relação com a funcionária. EFE