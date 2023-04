Trump promete tirar sem-teto e dependentes químicos das ruas se for eleito

Miami (EFE).- O ex-presidente americano Donald Trump, que concorrerá nas primárias republicanas para as eleições presidenciais de 2024, divulgou nesta terça-feira um comunicado para anunciar que, se voltar à Casa Branca, tirará das ruas os sem-teto e os dependentes químicos que povoam as cidades do país.

“As nossas outrora grandes cidades se tornaram pesadelos inabitáveis e insalubres, entregues aos sem-teto e dependentes químicos, aos violentos e perigosamente transtornados”, disse o magnata na declaração do seu gabinete de campanha.

Trump afirma que os sem-teto não têm o direito de transformar “cada parque e calçada em um lugar onde ocupam e usam drogas”, e que “os americanos não deveriam ter de pisar em pilhas de seringas e lixo enquanto andam por uma rua em uma bela cidade”.

O magnata disse que deveriam ser considerados prioridades “os direitos e a segurança dos cidadãos trabalhadores e cumpridores da lei que fazem a sociedade funcionar”.

Por essa razão, disse que se for o candidato republicano e depois presidente, usará “todas as ferramentas” para tirar os sem-teto das ruas. Ele argumentou que tais pessoas devem ser cuidadas, mas que precisam sair das ruas.

“Não há nada de compassivo em deixar estas pessoas vivendo na miséria em vez de obter a ajuda da qual precisam”, argumentou, observando que “são necessários profissionais para ajudá-las”.

Segundo Trump, com todo o dinheiro que será poupado ao acabar com a migração irregular, haverá recursos suficientes para enfrentar esta crise que o país enfrenta.

A estratégia proposta por Trump envolve trabalhar com os estados para proibir os acampamentos urbanos “sempre que possível”.

Os violadores destas proibições serão detidos, mas dotados de ferramentas para serem reabilitados, comentou o pré-candidato.

O plano proposto por Trump inclui a abertura de grandes espaços para este grupo, que será apoiado por médicos, psiquiatras, assistentes sociais e especialistas em reabilitação de drogas.

Trump indicou que os doentes mentais serão levados a instituições com o objetivo de os reintegrá-los à sociedade. EFE