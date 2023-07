Putin e Lukashenko rezam pelos mortos na guerra na Ucrânia

Moscou (EFE).- O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, rezaram nesta segunda-feira pelos mortos na guerra da Ucrânia durante sua visita a um mosteiro ortodoxo na região da Carélia, no noroeste da Rússia.

Em um dos templos da ilha de Valaam que ambos os líderes visitaram, os monges rezam diariamente pelos soldados russos que morreram nos diferentes conflitos travados por este país, informa a agência de notícias russa “Interfax”.

O Ministério da Defesa russo não publicou números oficiais de mortes em suas fileiras desde que as colocou em 5.937 em setembro de 2022, embora fontes independentes, como o portal “Meduza”, estimem até 47 mil soldados russos mortos em combate.

Ambos se dirigiram ao Mosteiro da Transfiguração do Salvador, onde acenderam velas e prestaram homenagens ao túmulo dos seus fundadores, os santos Sergui e Guerman.

Putin e Lukashenko, que já haviam visitado este local no Lago Ladoga em 2019, conversaram com os líderes da congregação, que abriga 155 monges.

Eles também tiveram tempo para cumprimentar os paroquianos que viajaram para Valaam, um destino de peregrinação para muitos crentes ortodoxos.

Putin e Lukashenko, ambos crentes confessos, continuaram hoje em São Petersburgo as conversas que iniciaram ontem.

Uma das questões abordadas foi a situação dos mercenários do Grupo Wagner, que se estabeleceram em Belarus após a fracassada rebelião armada há pouco mais de um mês.

Lukashenko expressou sua preocupação ontem de que os mercenários russos queiram avançar para Varsóvia devido ao apoio da Polônia ao exército ucraniano.

Esta semana, as Forças Armadas de Belarus informaram sobre um treinamento conjunto com os wagneritas na fronteira com a Polônia, que imediatamente anunciou o envio de duas unidades militares para a área.

No total, a ex-república soviética agora abriga alguns milhares de mercenários – a equipe de pesquisa bielorrussa Gayun relatou hoje cerca de 3,5 mil efetivos – embora Wagner estime que esse número chegará em breve a 10 mil.

Wagner afirma ter atualmente 25 mil homens “vivos e saudáveis”, aos quais se somam os feridos que se recuperam.

O Instituto para o Estudo da Guerra dos Estados Unidos (ISW, na sigla em inglês) informou hoje que “não há indicação” de que os wagneritas tenham as armas pesadas necessárias para lançar uma ofensiva contra a Ucrânia ou Polônia. EFE