López Obrador tacha como “propaganda vil” votação nos EUA para cortar fundos ao México

Cidade do México (EFE).- O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descreveu nesta sexta-feira como “propaganda vil” a votação realizada nos Congresso dos Estados Unidos para cortar fundos de cooperação ao México devido à crise do tráfico de fentanil.

“É propaganda vil e comum, não devemos levar a sério, é pura publicidade para tentar enganar os cidadãos dos EUA, mas esta prática tendenciosa, mentirosa, caluniosa está cada vez mais desgastada, por isso não devemos levá-la sério”, disse o presidente mexicano na sua coletiva de imprensa diária.

O presidente mexicano reagiu assim à proposta da Câmara dos Representantes dos EUA, de maioria republicana, que aprovou na quinta-feira uma alteração no orçamento do Departamento de Estado que cortaria os programas de ajuda ao México até certificar que as autoridades mexicanas colaboram para reduzir o tráfico de fentanil.

A proposta, porém, tem poucas chances de sucesso no Senado, onde a maioria é democrata.

López Obrador argumentou que, “como há eleições nos EUA, os partidos, candidatos ou pré-candidatos utilizam essas questões delicadas e lamentáveis ​​do uso e dos danos causados ​​pelo fentanil, bem como a questão da imigração, para fins políticos”.

“E vão continuar com a mesma coisa e cada vez mais ousados ​​vão propor que vão bombardear o México ou coisas assim (…) São muito ridículos”, acrescentou.

Os atritos entre México e EUA devido ao tráfico de drogas aumentaram à medida que ambos os países se aproximam das respectivas eleições presidenciais em 2024.

López Obrador nega que o fentanil seja produzido no México, enquanto Washington afirma que os cartéis mexicanos fabricam esta droga sintética com precursores químicos provenientes da Ásia, particularmente da China.

Nesse contexto, o presidente mexicano declarou que os congressistas americanos devem concentrar seus esforços em um plano para atender seus jovens, para que tenham educação gratuita, trabalho e “amor”, “para que não consumam fentanil”.

“Isso é o que eles deveriam estar fazendo, não nos culpando. Estamos ajudando-os todos os dias, por razões humanitárias, porque estamos preocupados com a pandemia devido ao consumo de fentanil nos EUA”, comentou.

“E estamos mais preocupados e nos dói que 100 mil jovens percam a vida todos os anos naquele país devido ao consumo de fentanil. E o que eles, os legisladores, fazem? Culpam o México, sem motivo”, completou López Obrador. EFE