Donald Trump sai da lista Forbes 400, que reúne os americanos mais ricos

Nova York (EFE) – O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump saiu da lista dos 400 americanos mais ricos da revista Forbes, pois sua fortuna é estimada em US$ 2,6 bilhões, o que o coloca US$ 300 milhões do valor de corte.

A revista divulgou a informação nesta terça-feira, declarando em um artigo que o patrimônio líquido do empresário caiu US$ 600 milhões em relação ao ano passado, e o principal motivo é a queda drástica no valor de sua rede social Truth Social.

A empresa controladora do Truth Social, da qual Trump é o proprietário majoritário (90%), caiu de um valor estimado de US$ 730 milhões para menos de US$ 100 milhões, refletindo sua participação minoritária em um mercado dominado pela rede social X (ex-Twitter) e sua oferta pública inicial (IPO) de ações complicada e malsucedida.

Ela também foi influenciada por reduções em seus prédios de escritórios em San Francisco e Nova York, devido à perspectiva de menor ocupação no futuro, que, juntas, subtraíram cerca de US$ 160 milhões, informa a Forbes.

A lista Forbes 400 foi “obcecada” Trump durante anos, que “mentiu incessantemente aos repórteres (da revista) tentando se posicionar mais alto” na classificação, de acordo com o artigo, o qual indica que o ativo mais poderoso que ele tem agora é dinheiro, cerca de US$ 426 milhões.

O ex-presidente enfrenta um julgamento civil em Nova York por fraude na Trump Organization que põe em risco seus negócios, e justamente nos argumentos de abertura a acusação observou que, além de mentir para bancos e seguradoras inflando sua riqueza, enganou a Forbes.

Antes do início do julgamento, o empresário já havia sido considerado responsável por fraude empresarial pelo juiz, que também cancelou suas licenças de operação no estado, e no julgamento em andamento ele enfrenta uma multa por danos de até US$ 250 milhões e a possibilidade de um veto empresarial também no estado.

Não é a primeira vez que Trump sai da lista, na qual entrou em 1982, “ao convencer um repórter de que tinha uma porcentagem maior da fortuna de Fred (pai de Trump)” do que realmente tinha, e da qual saiu em 1990, quando suas dívidas vieram à tona.

Ele esteve na lista de 1996 a 2021 e voltou a fazer parte dela após o anúncio da rede Truth Social, que agora é o culpado por sua nova queda. EFE