Zelensky pede unidade e iniciativa à Europa diante de “tempestade política” nos EUA

Granada (EFE).- O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu nesta quinta-feira aos líderes da Comunidade Política Europeia reunidos na cidade de Granada, na Espanha, que se mantenham unidos na defesa dos valores euro-atlânticos diante da “tempestade política” nos Estados Unidos que lança dúvidas sobre o apoio ao seu país.

“Estive recentemente em Washington e falei com o presidente (Joe) Biden e congressistas de ambos os partidos que apoiam totalmente a defesa da liberdade e compreendem que a Rússia e outros inimigos do nosso modo de vida são os que surfam na onda dessas tempestades políticas”, disse Zelensky.

O presidente ucraniano pediu então aos líderes europeus que estejam “preparados” para “manterem-se unidos e trabalharem juntos para proteger o espaço comum de liberdade com os EUA” nestes “tempos incertos”.

Zelensky fazia referência à destituição do presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, o republicano Kevin McCarthy, com o voto de oito legisladores do seu próprio partido leais ao ex-presidente Donald Trump.

As ajudas à Ucrânia aprovadas durante o mandado de McCarthy foram uma das razões citadas pelos oito congressistas rebeldes.

Antes da queda de McCarthy, o Congresso não incluiu a ajuda à Ucrânia na última extensão orçamentária aprovada na semana passada, deixando os ucranianos receosos sobre a continuação da assistência dos EUA.

“Apesar dos tornados políticos que nossos parceiros estão vivendo, a Europa deve ser forte”, destacou o chefe de Estado ucraniano, que afirmou que o Velho Continente “tem o seu próprio potencial de poder e papel global”.

Por fim, Zelensky mostrou-se “confiante” de que os EUA superarão a atual turbulência política graças à força da sua sociedade e das suas instituições, e reafirmou que a Ucrânia continua tendo o apoio de Biden e de boa parte dos congressistas, tanto do Partido Democrata quanto do Republicano. EFE