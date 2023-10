Macron confirma que polícia neutralizou outro atentado após assassinato de professor

Paris (EFE).- O presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou nesta sexta-feira que foi neutralizada uma nova tentativa de atentado na região de Paris, após um ataque contra uma escola na cidade de Arras, onde um ex-aluno islâmico checheno matou um professor e deixou outras duas pessoas feridas, incidente que está sendo investigado como atentado terrorista.

“Uma intervenção hoje permitiu impedir mais uma tentativa de atentado”, anunciou Macron em breve declaração em Arras, sem dar mais detalhes.

A imprensa francesa noticiou que um homem armado com uma faca de cozinha foi detido nos arredores de uma escola quando saía de uma mesquita na cidade de Limay, no departamento de Yvelines, na área metropolitana de Paris. Macron garantiu que o seu país não vai “ceder ao terror” após o ataque islamita que matou um professor do ensino secundário em Arras. O governante denunciou a “barbárie terrorista” no próprio Liceu Gambetta, onde ocorreu o ataque desta manhã, cometido por um checheno de 20 anos.

O professor assassinado interveio quando viu o agressor, um ex-aluno da escola, e a sua ação, juntamente com a do diretor e de outros funcionários, “salvou muitas vidas”, explicou o presidente.

Macron também parabenizou a polícia pela rapidez da sua ação, uma vez que chegou ao centro em quatro minutos para prender o agressor e proteger a escola, sendo “evitada uma tragédia muito mais grave”.

Um irmão de 16 anos do autor do ataque e duas outras pessoas também foram detidas, de acordo com fontes policiais citadas por vários jornais franceses.

O mandatário também destacou a decisão do diretor da escola de abrir as portas amanhã de forma simbólica.

“Foi decidido não ceder ao terror. Vamos permanecer unidos e de pé”, disse o presidente. EFE