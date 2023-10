Sobe para 1.799 número de mortos em Gaza por bombardeios de Israel

Jerusalém (EFE) – O balanço dos bombardeios aéreos israelenses em Gaza contabiliza 1.799 mortos e 6.388 feridos, aos quais se juntam 44 mortos na Cisjordânia, onde oito palestinos foram mortos a tiros pelas forças de segurança de Israel e por colonos ultradireitistas nesta sexta-feira, segundo o Ministério da Saúde da Palestina.

Esta atualização representa um aumento de cerca de 300 mortos em Gaza desde a meia-noite de ontem, provocado pelo bombardeio incessante dos caças israelenses que, da noite de quinta-feira até o momento, atacaram 750 alvos, segundo dados das Forças Armadas de Israel, o que os próprios oficiais militares descrevem como a mais intensa campanha de bombardeios já realizada.

O número de palestinos mortos já supera amplamente o de israelenses, provocado pelo ataque surpresa do grupo islâmico Hamas, no sábado passado, que deixou mais de 1.300 mortos nas regiões adjacentes à Faixa de Gaza, muitos deles civis massacrados em suas casas.

Além disso, mais de 3.200 pessoas foram internadas em Israel, das quais quase 400 estão em estado crítico ou grave e quase 600 têm um prognóstico moderado, de acordo com o Ministério da Saúde israelense.

Entre os mortos em Gaza há 583 crianças ou menores de idade e 351 mulheres, segundo o Ministério da Saúde de Gaza.

Com os cerca de 1.200 milicianos do Hamas mortos em combate com o Exército israelense entre o ataque de sábado e a recaptura do terreno concluída na terça-feira, o balanço total da guerra de sete dias ultrapassa largamente os 4.300 óbitos.

Há incertezas quanto ao destino dos reféns tomados pelo Hamas no ataque e transferidos para Gaza, que, segundo algumas estimativas, podem chegar a 200, embora o governo israelense tenha comunicado até agora 120 casos confirmados às famílias afetadas.

O Hamas informou nesta sexta-feira que 13 reféns israelenses foram mortos nas últimas horas por bombardeios do Exército e, na segunda-feira, disse que outros quatro reféns morreram nas mesmas circunstâncias.

Embora a maioria das mortes de palestinos tenha sido causada por bombardeios em Gaza, a violência também tem aumentado na Cisjordânia ocupada, onde nesta sexta-feira houve numerosos protestos palestinos dispersos pelas forças de segurança israelenses e uma onda de ataques de colonos judeus de extrema direita contra povoados palestinos.

Só nesta sexta-feira, oito palestinos foram mortos a tiros pelas forças israelenses, incluindo um jovem de 14 anos, e dezenas foram feridos por balas, elevando para 44 o número total de palestinos mortos na Cisjordânia desde o início da guerra. EFE