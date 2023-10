Biden mantém viagem a Israel, mas não seguirá para Jordânia após ataque contra hospital

Washington (EFE).- O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viaja para Israel nesta terça-feira, mas não seguirá para a Jordânia, após os líderes árabes terem cancelado uma cúpula depois do bombardeio de um hospital em Gaza.

Fontes da Casa Branca confirmaram que a viagem à Jordânia foi adiada por respeito aos dias de luto decretados pelo presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, após o ataque contra um hospital de Gaza que matou mais de 500 pessoas, segundo estimativas.

“Depois de consultar o rei Abdullah II da Jordânia e à luz dos dias de luto anunciados pelo presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, o presidente Biden adiará a sua viagem à Jordânia e a reunião prevista com estes dois líderes e o presidente Sisi, do Egito”, disseram as fontes.