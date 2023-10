Lula pede aos presidentes de Irã e Turquia um consenso para retirar civis de Gaza

Brasília (EFE).- O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou nesta terça-feira por telefone com os mandatários de Irã, Ebrahim Raisi, e Turquia, Recep Tayyip Erdogan, a quem pediu para somar esforços na retirada de civis da Faixa de Gaza.

Em ambos os casos, Lula “pediu que fosse feito o possível para um consenso que criasse um corredor humanitário” e apelou também à imediata “libertação de todos os reféns” detidos pelo braço armado do grupo Hamas, segundo notas oficiais sobre esses contatos.

Segundo o petista, a libertação dos reféns seria um “sinal” que poderá ajudar a “pôr fim aos bombardeios” que as forças israelenses mantêm na Faixa de Gaza há mais de uma semana.

“O mais importante é termos a condição para mulheres, crianças e idosos não sofram as consequências daqueles que querem guerra”, disse Lula, citado nos comunicados e reiterando uma mensagem que já transmitiu a autoridades de outros países do Oriente Médio com quem conversou nos últimos dias.

Durante dez dias, quando o braço armado do Hamas atacou Israel, o Estado judeu manteve bloqueada a Faixa de Gaza, que, além dos constantes bombardeios, começa a enfrentar um grave desabastecimento de alimentos, água e outros insumos vitais.

O Brasil já repatriou quase mil dos seus cidadãos de Israel e transferiu cerca de 30 brasileiros residentes em Gaza para a fronteira com o Egito, onde este grupo aguarda a abertura da passagem para sair da zona de conflito.

Segundo o Palácio do Planalto, Lula pediu a Erdogan como a Raisi que “conversem com os dois lados”, se referindo a Israel e ao Hamas, porque “a guerra só significa retrocessos”. EFE