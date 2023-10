Agência EFE realiza amanhã em São Paulo I Fórum Latino-Americano de Economia Verde

São Paulo (EFE).- A Agência EFE organiza nesta quinta-feira na cidade de São Paulo a primeira edição do Fórum Latino-Americano de Economia Verde, evento pensado para abordar em profundidade os desafios apresentados pela crise climática.

O fórum reunirá representantes de agências governamentais, instituições internacionais, empresas, especialistas de centros de pesquisas e porta-vozes da sociedade civil em cinco painéis com o objetivo de fornecer perspectivas diversas sobre os esforços para promover a transição para uma economia verde.

As energias renováveis, a descarbonização e as novas tecnologias no setor energético, a gestão de resíduos e dos recursos hídricos, a segurança alimentar em tempo de crise climática e o empoderamento econômico das comunidades rurais serão os principais eixos do debate.

Entre os palestrantes está o subdiretor geral e representante para a América Latina e Caribe da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), Mario Lubetkin, que falará por videoconferência para apresentar sua visão sobre a segurança alimentar diante da mudança climática.

Da mesma forma, estará presente o ex-ministro do Meio Ambiente do Peru, Manuel Pulgar-Vidal, que é o líder da Prática Global de Clima e Energia do WWF Internacional e falará no painel dedicado às fontes de energia renováveis ​​e à descarbonização.

Também estarão representadas em alto nível instituições como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Banco Mundial, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Associação Internacional de Resíduos Sólidos (ISWA).

O fórum é patrocinado pela ApexBrasil, agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, e pela empresa AkzoNobel; e conta com o apoio da Câmara Espanhola de Comércio no Brasil, Iberia e Vivo.

Do âmbito acadêmico, participarão a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e o Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI) da Universidade de São Paulo.

Pela sociedade civil, estarão organizações como a Fundação Amazônia Sustentável, Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI), a ONG suíça Ecotechsy e o Observatório das Águas, uma rede de instituições públicas e não governamentais dedicadas à gestão de recursos hídricos.

A cerimônia de abertura contará com intervenções por videoconferência da terceira vice-presidente do governo da Espanha e ministra em exercício da Transição Ecológica e Desafio Demográfico, Teresa Ribera, e da presidente da Agência EFE, Gabriela Cañas.

O evento também será inaugurado pelo diretor de Gestão Corporativa da ApexBrasil, Floriano Pesaro, e pelo presidente da Câmara Espanhola, Marcos Madureira.

O fórum, que será realizado no Teatro Vivo de São Paulo a partir das 14h (de Brasília) desta quinta-feira, terá transmissão ao vivo nas redes sociais da EFE e ampla cobertura jornalística pela agência. EFE

Acompanhe ao vivo a partir das 14h através do link: https://youtube.com/live/apTS7Hlj-FM?feature=share

PROGRAMA:

13:30 – Welcome coffee e credenciamento

14:00 – Cerimônia de abertura

Gabriela Cañas, presidenta da EFE (online)

Floriano Pesaro, diretor de Gestão Corporativa Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil)

Teresa Ribera Rodríguez, Mensagem em vídeo da Terceira Vice-Presidenta e Ministra de Transição Ecológica e Desafio Demográfico da Espanha

14:30 – Painel: Conquistas e desafios na gestão de resíduos na América Latina

Palestrantes:

–Carlos Silva Filho, Presidente da Associação Internacional de Resíduos Sólidos (ISWA)

–Fernando Meier, CEO da ONG suíça Ecotechsy

–Arturo Larena, Diretor do EFEVerde

–Simone Frederigi Benassi, gerente da Divisão de Reservatório de Itaipu

Moderadora: Adriana Perroni, apresentadora da RecordTV

15:20 – Painel: Acesso à água e gestão de recursos hídricos na América Latina

Palestrantes:

–Virgínia Sodré, Conselheira do Green Building Council Brazil (GBC Brasil)

–Ângelo Lima, Diretor executivo do Observatório das Águas

–Henrique Marinho Leite Chaves, Coordenador do Programa GRAPHIC da UNESCO América Latina e Caribe

– Flávia Takeuchi, Gerente de Sustentabilidade da AkzoNobel para a América Latina

Moderadora: Giuliana de Toledo, Editora de Meio Ambiente da Folha de S. Paulo

16:10– Painel: Crise climática e segurança alimentar: Como práticas sustentáveis podem combater a fome

Palestrantes:

– Mario Lubetkin, Subdiretor Geral e Representante Regional da FAO para a América Latina e o Caribe (online)

– Eli Weiss, Líder do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Banco Mundial no Brasil

– Clenio Pillon, Diretor executivo de pesquisa e inovação da Embrapa

Moderadora: Isadora Camargo, jornalista do Globo Rural

17:00– 17:15 – Coffee break

17:20 – Painel: Fontes renováveis de energia e descarbonização, motores da luta contra a crise climática

Palestrantes:

– Guilherme Oliveira Arantes, Gerente do Departamento de Energia Elétrica do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

–Julio Meneghini, Diretor Executivo e de Pesquisa do RGCI

–Manuel Pulgar-Vidal, ex-ministro de Meio Ambiente do Peru e líder da Prática Global de Clima & Energia da WWF Internacional

Moderador: Marcelo Bernardino, CEO de Indra Minsait no Brasil

18:10 – Painel: Economia verde, fonte de empoderamento econômico para comunidades

–Valcléia Solidade, Superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da ONG Fundação Amazônia Sustentável

–Clarissa Alves Furtado, Gerente de Competitividade da ApexBrasil

–Marina Negrisoli, Diretora de Sustentabilidade da Suzano

Moderadora: Daniela Chiaretti, repórter especial de Ambiente do Valor Econômico

19:00 – Conclusões e Encerramento

–Manuel Fuentes García, Diretor Editorial da Agência EFE para a América