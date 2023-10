Hamas contabiliza 471 palestinos mortos em ataque contra hospital em Gaza

Jerusalém (EFE).- O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, controlado pelo grupo islâmico Hamas, afirmou nesta quarta-feira que 471 palestinos foram mortos pelo projétil que atingiu o Hospital Al Ahli, e insistiu que se tratou de um ataque israelense, apesar de o Estado judeu ter negado.

“O número de mortos do maior e mais violento massacre cometido pela criminosa ocupação israelense dentro do Hospital Batista chegou a 471 mortos e 28 feridos que continuam em estado crítico, além de 314 pessoas com ferimentos diversos”, declarou a pasta em comunicado.