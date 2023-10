Brasil apoia startups sustentáveis a promover economia verde

São Paulo (EFE).- A agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, ApexBrasil, está apoiando a internacionalização de startups sustentáveis para promover o compromisso com um modelo de economia verde.

A afirmação foi feita por dirigentes da ApexBrasil durante a primeira edição do Fórum Latino-Americano de Economia Verde, realizado pela Agência EFE em São Paulo no dia 19 de outubro.

A gerente de Competitividade da ApexBrasil, Clarissa Alves Furtado, disse que a instituição atende 14 mil empresas e 70% delas são micro e pequenas empresas, que “conseguem exportar desde que tenham esse apoio” e “conseguem encontrar nichos de mercado”.

Entre essas empresas, há muitas do setor da bioeconomia, trabalhando em produtos inovadores, ou mesmo em soluções para enfrentar a crise climática.

Especificamente, a ApexBrasil apoiará seis dessas startups verdes para participarem da próxima Conferência do Clima da ONU (COP-28), que será realizada em Dubai no próximo mês de novembro para buscar parceiros e atrair investimentos.

No mesmo fórum, o diretor de Gestão Corporativa da ApexBrasil, Floriano Pesaro, afirmou que “a sociodiversidade será o ponto de partida para a nova política industrial” do Brasil, promovendo especialmente setores como saúde, energias renováveis, hidrogênio verde e mobilidade.

“O Brasil pode e será o grande protagonista do processo de descarbonização da economia global”, disse Pesaro, destacando as vantagens competitivas do país sul-americano para promover a redução das emissões poluentes da economia.