Israel amplia operações terrestres na Faixa de Gaza a partir de hoje

Jerusalém (EFE) – O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, disse nesta sexta-feira que serão ampliadas a partir de hoje as operações terrestres militares na Faixa de Gaza, paralelamente aos bombardeios no enclave.

“Em continuação à atividade ofensiva que temos realizado nos últimos dias, as forças terrestres ampliarão suas atividades nesta tarde”, disse o porta-voz em entrevista coletiva.

Israel vem realizando cirúrgicas incursões terrestres em pequenas áreas da Faixa de Gaza há dois dias, enquanto aguarda a ofensiva militar terrestre em grande escala que vem anunciando há quase três semanas.

As forças israelenses realizaram uma incursão de pequena escala no centro da Faixa, controlada pelo Hamas, no início da última noite, atacando “dezenas” de alvos do grupo islâmico, incluindo lançadores antitanque e um centro de operações, com o apoio de aeronaves e drones.

No dia anterior, o exército israelense realizou outra rápida incursão na parte norte do enclave, destruindo a infraestrutura militar e túneis do Hamas.

As Forças de Defesa disseram que essas operações são um ensaio para a incursão terrestre em grande escala que vem sendo atrasada, aparentemente, devido à permanência de cerca de 230 reféns dentro do enclave controlado pelo Hamas.

Espera-se que a ofensiva terrestre ocorra no norte da Faixa de Gaza, já que Israel tem repetidamente solicitado que os civis dessa parte do enclave se desloque para o sul em busca de segurança, embora o bombardeio israelense cubra todo o território, inclusive o sul.

“Nas últimas horas, aumentamos os ataques em Gaza. A força aérea está atacando alvos subterrâneos e a infraestrutura terrorista extensivamente, de forma muito significativa”, afirmou Hagari. EFE