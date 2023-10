Kremlin justifica visita do Hamas e ressalta que é preciso falar com todas as partes

Moscou (EFE).- A Rússia declarou nesta sexta-feira que é necessário manter contatos com todas as partes envolvidas na guerra entre o Hamas e Israel, ao comentar a visita a Moscou de uma delegação do movimento islâmico palestino.

“Consideramos imprescindível continuar apoiando os contatos com todas as partes e, claro, continuaremos o nosso diálogo com Israel”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, na sua coletiva de imprensa telefônica diária.

Peskov respondeu assim a uma pergunta sobre a reação de indignação causada em Israel pela visita da delegação do Hamas à capital russa.

Além disso, o porta-voz frisou que a delegação do Hamas, uma organização que Moscou não reconhece como terrorista, não tem “qualquer contato com o Kremlin” na sua agenda.

“O terrorismo em qualquer uma das suas manifestações não pode ser justificado”, declarou Peskov, que ao mesmo tempo denunciou que a Faixa de Gaza vive uma “catástrofe humanitária, que é objeto da atenção e profunda preocupação de praticamente todos os países do mundo”.

Nesse sentido, ressaltou que o conflito palestino-israelense “gera tensão na região em um contexto mais amplo”, ao comentar o recente ataque de aeronaves dos Estados Unidos contra arsenais iranianos no território da Síria.

Questionado se há preocupação em Moscou sobre a possibilidade de militares russos na Síria estarem envolvidos no conflito, Peskov respondeu que “no momento não existe tal preocupação”. EFE