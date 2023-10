Sobe para 8.525 número de mortos por ataques israelenses na Faixa de Gaza, informa Hamas

Jerusalém (EFE).- O número de vítimas na Faixa de Gaza, controlada pelo grupo islâmico palestino Hamas, subiu nesta terça-feira para 8.525 mortos e 21.543 feridos, informou o porta-voz do Ministério da Saúde do enclave, Ashraf al Qudra.

Em discurso transmitido pela televisão, Qudra detalhou que pelo menos 3.542 crianças e 2.187 mulheres estão entre os mortos desde 7 de outubro.

O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza tem informações de que 2.000 pessoas estão desaparecidas sob os escombros dos edifícios destruídos pelos bombardeios israelenses, incluindo 1.100 crianças.

Por outro lado, Qudra avisou que começou “a contagem regressiva para que deixem de funcionar os principais geradores dos hospitais Al Shifa e Indonésio”, que deverão parar na quarta-feira.

O Ministério da Saúde administrado pelo Hamas declarou em comunicado que pelo menos 57 “instituições de saúde” foram alvo de ataques desde 7 de outubro, 15 hospitais estão fora de serviço devido aos bombardeios e à falta de combustível e 32 centros de cuidados primários deixaram de funcionar.

O porta-voz denunciou os bombardeios israelenses contra locais como o Hospital da Amizade Turco-Palestina (o único que presta cuidados oncológicos), o Hospital Indonésio e o Al Quds, que, segundo alertou, colocam em perigo a vida das equipes médicas e dos pacientes.

Qudra reiterou nesta terça-feira o seu apelo diário ao Egito para que abra a passagem de Rafah, a única saída da Faixa de Gaza para o exterior, para que a ajuda entre no enclave e para que os feridos e doentes sejam evacuados.

Israel tem bombardeado a Faixa de Gaza diariamente desde o dia 7 e, na sexta-feira passada, ampliou as suas operações terrestres em represália pelo ataque do Hamas contra o território israelense, que resultou em mais de 1.400 mortos, pelo menos 5.400 feridos e 240 sequestrados levados para o enclave palestino.

Os pesados combates entre as forças terrestres israelenses e os milicianos das Brigadas al Qasam, o braço armado do Hamas, ocorrem no noroeste da Faixa de Gaza nesta terça-feira.

O Exército israelense informou nesta terça-feira que nas últimas horas as suas tropas atacaram cerca de 300 alvos na Faixa de Gaza, incluindo complexos militares subterrâneos do Hamas. EFE