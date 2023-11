Milícias palestinas matam 9 soldados israelenses em combates na Faixa de Gaza

Jerusalém (EFE).- O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira que nove soldados foram mortos em confrontos com milícias palestinas dentro da Faixa de Gaza na fase de incursão terrestre, que começou na sexta-feira passada.

O porta-voz militar divulgou uma lista com nove nomes de soldados mortos em combates na terça-feira, sem especificar onde ocorreram suas mortes.

De acordo com a imprensa local, sete dos soldados, da unidade Guivati, foram mortos depois que o veículo em que estavam foi atingido por um míssil antitanque disparado por combatentes do grupo islâmico Hamas. Quatro outros soldados ficaram feridos na ação.

Os outros dois soldados foram mortos quando o tanque em que estavam passou por cima de um dispositivo explosivo.

“Estamos em uma guerra difícil. Será uma guerra longa. Temos conquistas importantes nela, mas também perdas dolorosas”, declarou nesta quarta-feira o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, sobre as mortes dos soldados.

“Toda a nação de Israel abraça vocês, as famílias, do fundo de nossos corações. Estamos todos com vocês neste momento de grande tristeza. Nossos soldados caíram em uma guerra injusta, a guerra pelo nosso lar. Prometo a vocês, cidadãos de Israel: concluiremos o trabalho, continuaremos até a vitória”, acrescentou.

Por sua vez, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, disse que “a queda de combatentes das Forças de Defesa nas batalhas contra os terroristas do Hamas em Gaza é um golpe duro e doloroso”.

“Lamentavelmente, as importantes conquistas dos poderosos combatentes nas profundezas da Faixa de Gaza cobram um preço alto. Estamos preparados e prontos para uma campanha longa e complexa que exige coragem, determinação e perseverança”, analisou Gallant.

Número de soldados israelenses mortos passa de 300

A morte dos nove soldados eleva para 11 o número de soldados mortos em combates dentro de Gaza ontem, depois que o Exército anunciou a morte de dois soldados de uma unidade de reconhecimento depois que o prédio em que estavam desabou por um ataque do Hamas.

Enquanto isso, o Exército israelense disse nesta quarta-feira que atingiu mais de 11.000 alvos do Hamas na Faixa de Gaza desde o início da guerra, em 7 de outubro.

“Durante a noite, tropas combinadas das Forças de Defesa de Israel atingiram vários alvos terroristas em toda a Faixa de Gaza, incluindo centros de comando operacional e células terroristas do Hamas”, explicou um porta-voz militar na quarta-feira.

A guerra entre Israel e Hamas começou em 7 de outubro, com um ataque do grupo islâmico palestino em solo israelense que resultou em 1.400 mortos, mais de 5.400 feridos e 240 reféns levados para a Faixa de Gaza.

Ao todo, 326 soldados israelenses foram mortos em combate em 26 dias de guerra, a maioria deles durante o ataque do Hamas em 7 de outubro.

Desde então, o Exército israelense vem bombardeando a Faixa de Gaza em represália e, na sexta-feira, ampliou as operações terrestres, que já deixaram mais de 8.500 mortos e mais de 21.500 feridos. EFE