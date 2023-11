Lula e Pedro Sánchez conversam sobre a necessidade de fechar o acordo UE-Mercosul

Brasília (EFE).- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta sexta-feira por telefone com o presidente em exercício do governo da Espanha, Pedro Sánchez, sobre a necessidade de acelerar as negociações para a conclusão do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE).

Na conversa, que durou cerca de 30 minutos, os dois líderes concordaram que a presidência simultânea do Brasil no Mercosul e da Espanha no Conselho da UE representa uma “oportunidade para que o acordo seja finalizado”, segundo um comunicado da Presidência da República.

Lula também aproveitou a conversa para criticar as demandas adicionais que a União Europeia apresentou em questões ambientais no início deste ano.

Nesse sentido, destacou os avanços do Brasil rumo à transição energética e mencionou a proposta conjunta que os países com grandes florestas tropicais apresentarão na próxima Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP28), que será realizada a partir de 30 de novembro em Dubai.

Lula também reafirmou a exigência apresentada pelo Brasil de que o acordo entre o Mercosul e a UE restrinja o acesso dos países europeus às compras governamentais dos países sul-americanos, como forma de proteger a indústria de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Segundo a presidência brasileira, Sánchez concordou com a necessidade de acelerar a conclusão do acordo comercial, negociado há duas décadas, e que este deve basear-se em uma relação de confiança mútua.

O presidente do governo espanhol também ofereceu-se para realizar novas conversas de alto nível para concluir o acordo o mais rapidamente possível.

As negociações entre Mercosul e UE começaram em 1999 e chegaram a um consenso em 2019, mas agora o acordo está em suspenso devido às novas demandas ambientais apresentadas pelo bloco europeu, que são vistas pelos parceiros sul-americanos como protecionismo verde.

O Mercosul realizará sua cúpula semestral entre os dias 6 e 7 de dezembro, quando o Brasil entregará a presidência rotativa do bloco ao Paraguai, país que não está disposto a impulsionar as negociações com a Europa.

Em setembro passado, o presidente paraguaio, Santiago Peña, anunciou que se Lula não conseguir concluir as negociações com a UE antes dessa cúpula, a discussão será suspensa enquanto ele estiver à frente do Mercosul. EFE