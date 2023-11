Putin acusa Ucrânia de vender armas no Oriente Médio, inclusive ao Talibã

Moscou (EFE).- O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou nesta sexta-feira a Ucrânia, que recebe grandes quantidades de armas ocidentais, de vender material de guerra no Oriente Médio, inclusive aos talibãs.

“Agora fala-se que as armas da Ucrânia aparecem no Oriente Médio. Claro que aparecem, porque eles as vendem. E vendem-nas aos talibãs e de lá vão para outros lugares”, disse o chefe do Kremlin.

As acusações foram feitas durante uma reunião com membros da Câmara Pública, órgão consultivo criado para a interação dos cidadãos russos e das associações públicas com as autoridades, durante a qual o presidente não disse diretamente que se tratava de armas ocidentais.

“Tudo se compra e tudo se vende”, completou Putin, que não apresentou provas das suas afirmações. EFE