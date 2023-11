Sobe para 9.257 o número de mortos em Gaza desde o início da guerra

Jerusalém (EFE).- O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza elevou nesta sexta-feira o número de palestinos mortos no enclave desde o início da guerra para 9.257, enquanto o total de feridos se situa atualmente em 23.516.

Segundo um comunicado do ministério, controlado pelo braço político do grupo islâmico Hamas, entre as vítimas mortais estão 3.826 crianças e 2.405 mulheres.

Segundo a fonte, 196 pessoas morreram em ataques israelenses nas últimas horas. Da mesma forma, informou que há 2.100 pessoas desaparecidas, incluindo 1.200 crianças, que poderiam estar sob os escombros dos prédios destruídos por bombardeios.

Por outro lado, a pasta de Saúde de Gaza fez um apelo internacional para que se forneça combustível aos hospitais Al Shifa e Indonésio “antes que ocorra um desastre iminente”.

Segundo a pasta, ambos os centros médicos estão funcionando com geradores secundários de eletricidade, depois de os principais terem parado de funcionar.

O objetivo é “manter o trabalho em apenas três serviços sensíveis e cortar a energia dos demais departamentos do hospital”.

O ministério lembrou que os cortes de energia afetarão a capacidade das equipes médicas de monitorar os sinais vitais dos pacientes hospitalizados e de realizar operações cirúrgicas em tempo útil.

Da mesma forma, as autoridades sanitárias pediram à população de Gaza que doasse sangue para cuidar dos feridos e instaram a Cruz Vermelha Internacional a enviar bolsas de sangue com o mesmo propósito: “salvar vidas”.

Israel e o Hamas estão em guerra desde 7 de outubro, depois de o grupo islâmico palestino ter atacado o território israelense, deixando 1.400 mortos, cerca de 5.400 feridos e 230 reféns que foram levados para Gaza. EFE