G7 reafirma apoio a Kiev e a manutenção de sanções contra Moscou

Tóquio, 8 nov (EFE).- Os ministros das Relações Exteriores do G7 reafirmaram, nesta quarta-feira, seu apoio e “unidade” em relação à Ucrânia e disseram que continuarão implementando sanções “rígidas” contra Moscou, durante o segundo e último dia de sua reunião em Tóquio.

“À medida que aumentam as tensões no Oriente Médio, é importante que o G7 esteja unido para enviar uma mensagem clara à comunidade internacional de que o nosso firme compromisso de apoiar a Ucrânia nunca irá vacilar”, disse a ministra das Relações Exteriores japonesa, Yoko Kamikawa, no início da reunião.