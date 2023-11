Bombardeios de Israel já mataram mais de 11 mil pessoas na Faixa de Gaza, diz Hamas

Jerusalém (EFE).- Aumentou para mais de 11 mil o número de mortos na Faixa de Gaza devido aos bombardeios israelenses, enquanto quase 27,5 mil ficaram feridos após 35 dias de guerra entre Israel e Hamas, informou nesta sexta-feira o Ministério da Saúde do enclave palestino controlado pelo grupo islâmico.

“O número de pessoas mortas pela agressão israelense chegou a 11.078, incluindo 4.506 crianças, 3.027 mulheres e 678 idosos”, enquanto “27.490 cidadãos ficaram feridos” com lesões de gravidade variável, disse o porta-voz da pasta, Ashraf al-Qudra.

A mesma fonte acrescentou que, nas últimas horas, Israel “cometeu 12 grandes massacres que custaram a vida de 260 pessoas”, havendo ainda pelo menos 2.700 desaparecidos, incluindo 1.500 crianças “que ainda estão debaixo dos escombros”.

Entretanto, a imprensa noticiou que o Exército cercou nesta sexta-feira quatro hospitais na Faixa de Gaza, onde se encontram milhares de deslocados internos, incluindo o Hospital Al Shifa, o maior do enclave, que foi bombardeado nesta manhã, matando pelo menos 13 pessoas e ferindo dezenas de outras.

Segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, desde o início do conflito, em 7 de outubro, foram mortos quase 200 profissionais de saúde e destruídas 53 ambulâncias. Além disso, mais da metade dos hospitais do enclave não estão funcionando devido à falta de combustível.

A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino informou que “estão ocorrendo confrontos violentos” na região do Hospital Al Quds, que deixaram pelo menos um morto e 20 feridos entre as pessoas deslocadas que se abrigam no centro médico.

Devido à falta de eletricidade, que se deve à escassez de combustível que afeta muitos hospitais, as equipes de centros médicos como o Al Quds “estão funcionando com recursos mínimos”, sem energia e com “interrupções contínuas nas comunicações e na internet pelo terceiro dia consecutivo”, acrescentou uma porta-voz do Crescente Vermelho.

“O hospital permanece isolado pelo quinto dia consecutivo, uma vez que todas as estradas de acesso estão fechadas devido aos bombardeios nos arredores”, acrescentou a mesma fonte.

Israel e Hamas entram nesta sexta-feira no 35º dia de guerra, com as forças israelenses avançando cada vez mais para a Cidade de Gaza e para o norte do enclave, enquanto milhares de civis palestinos continuam sendo forçados migrar para o sul. EFE