Israel diz ter matado vários membros das forças de elite do Hamas nas últimas horas

Jerusalém (EFE).- O Exército de Israel afirma ter matado vários membros das forças de elite do braço armado do grupo islâmico Hamas na Faixa de Gaza nas últimas horas, bem como cerca de 30 milicianos em ataques a um posto militar e a um campo de treinamento, enquanto prossegue nesta sexta-feira com seus bombardeios e sua ofensiva terrestre no enclave.

“Durante o último dia, com base em informações precisas do Exército, as tropas mataram numerosos terroristas de Nukhba”, o corpo de elite do Hamas, disse um porta-voz militar israelense, ressaltando que esses milicianos foram parte ativa no ataque de 7 de outubro a Israel, que terminou com mais de 1.400 mortes e cerca de 240 reféns levados para Gaza.

Segundo o porta-voz, entre os milicianos de alto escalão mortos estão os comandantes Ahmed Musa e Omar al Hindi, ambos da cidade de Jabalia, no norte do país, onde os ataques israelenses tiveram forte impacto nas últimas semanas. Além disso, as tropas também teriam matado Mohamed Kakhlout, chefe dos atiradores da Brigada Norte do Hamas.

Segundo o Exército de Israel, Musa foi um dos comandantes que no dia 7 de outubro liderou a incursão de milicianos palestinos na base militar de Zikim e no kibutz adjacente de mesmo nome, e “durante o último dia liderou ataques contra tropas do Exército na área ocidental de Jabalia”.

Da mesma forma, “as tropas israelenses atacaram 19 terroristas do Hamas que planejavam atacar soldados durante a noite” e também atingiram “um contêiner localizado em uma praia que tinha aproximadamente 20 lançadores de foguetes”.

Durante as operações no bairro Sheikh Ijlin – no sul da cidade de Gaza –, as tropas de Israel também “localizaram um lançador de foguetes” armazenado próximo a edifícios residenciais.

“Todas as armas encontradas foram destruídas ou confiscadas pelas tropas”, acrescentou o comunicado.

Por sua vez, nas últimas horas, “soldados da Sétima Brigada do Exército israelense realizaram incursões contra uma posição militar do Hamas e um complexo de treinamento no coração de áreas civis”.

As tropas controlaram edifícios e “apreenderam dezenas de armas, mísseis, dispositivos aéreos não tripulados, mapas, dispositivos de comunicação e tecnológicos, morteiros e drones de ataque”, e na operação também “eliminaram cerca de 30 terroristas”.

Além disso, invadiram o escritório do irmão do líder do Hamas em Gaza, Yahia Sinwar; enquanto em um outro ataque a um posto militar encontraram outro lançador de foguetes e mais armas e equipamento militar.

Depois de mais de um mês de guerra e após o início da invasão terrestre a Gaza em 27 de outubro, os intensos combates já deixaram 40 soldados israelenses mortos.

O Exército de Israel conseguiu fragmentar geograficamente a Faixa entre o norte e o sul, e está agora parcialmente concentrado nos combates no centro da Cidade de Gaza, onde afirma ser o coração militar do Hamas. Nesta área, matou cerca de 50 milicianos nos últimos dias, segundo informou ontem.

Por sua vez, os incessantes bombardeios israelenses deixaram mais de 10.800 palestinos mortos e cerca de 27.000 feridos, e pelo menos 2.300 pessoas – cerca de metade delas crianças – estão desaparecidas e acredita-se que estejam sob os escombros de edifícios desabados. EFE