Reeleito, Pedro Sánchez toma posse como presidente do governo espanhol

Madri (EFE).- O socialista Pedro Sánchez tomou posse como presidente do governo espanhol nesta sexta-feira, ao jurar o cargo para o qual foi reeleito diante do rei da Espanha, Felipe VI, e de uma cópia da Constituição, estando agora habilitado a formar um novo Executivo.

A breve cerimônia foi realizada no Palácio da Zarzuela, a sede do chefe de Estado espanhol, com os representantes das principais instituições estatais como testemunhas.

Após a leitura do decreto real de nomeação assinado pelo monarca espanhol, publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial do Estado (BOE), Sánchez leu o texto de sua posse com a mão direita apoiada na Constituição e sem a presença de símbolos religiosos.

“Prometo, por minha consciência e honra, cumprir fielmente os deveres do cargo de presidente do governo, com lealdade ao rei, e manter e defender a Constituição como regra fundamental do Estado, bem como manter o sigilo das deliberações do Conselho de Ministros”, disse o líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).

Esta é a terceira ocasião em que Sánchez formaliza esse procedimento perante Felipe VI, depois de tê-lo feito em julho de 2018, após o sucesso da moção de censura ao ex-presidente conservador Mariano Rajoy, e em janeiro de 2020, quando formou o primeiro governo de coalizão da democracia espanhola.

O chefe do Executivo espanhol assume o cargo novamente em um clima de tensão política e social marcado pela futura aprovação de uma lei de anistia para os independentistas catalães processados pela tentativa de secessão de 2017.

Embora não haja informações oficiais, presume-se que Sánchez fará várias mudanças em sua equipe de governo para este mandato, que ele deve anunciar neste fim de semana. EFE