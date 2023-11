OMS diz que 180 bebês nascem diariamente na Faixa de Gaza, muitos sem cuidados adequados

Genebra (EFE).- A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou nesta terça-feira que, em média, 180 bebês nascem todos os dias na Faixa de Gaza e que a maioria dos partos não recebe cuidados adequados, e cerca de 20 desses recém-nascidos sofrem complicações e precisam de cuidados especializados, como o grupo de 31 bebês prematuros que puderam ser evacuados.

Cerca de 50 mil mulheres na Faixa de Gaza estavam grávidas quando a guerra entre Israel e o grupo islâmico Hamas começou.

O porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, comentou que, além da atenção dada aos bebês prematuros que foram evacuados do Hospital Al Shifa, que está sob cerco militar das forças israelenses há dias e sofreu graves danos, é preciso pensar também nos bebês que nascem todos os dias e que têm poucas chances de sobreviver.

“Além disso, 160 crianças são mortas todos os dias (nas hostilidades), ou seja, uma a cada dez minutos, junto com suas famílias e em circunstâncias terríveis”, lamentou.

O sistema de saúde da Faixa de Gaza, com todos os hospitais no norte sem operar, enquanto os poucos no sul estão completamente sobrecarregados, sofre com a “falta de alimentos, água, eletricidade e combustível”, descreveu o porta-voz.

A OMS fez parte da primeira missão internacional, no fim de semana passado, para obter acesso ao Hospital Al Shifa e facilitar a evacuação de pacientes que precisavam de diálise e dos 31 bebês prematuros e de muito baixo peso ao nascer.

Desses últimos, 28 foram transferidos para o Egito, sendo que oito (incluindo um casal de gêmeos) foram acompanhados por suas mães. De resto, algumas mães não conseguiram atravessar a fronteira, algumas são órfãs e não há informações precisas sobre outras.

Três bebês foram deixados dentro da Faixa de Gaza (no setor sul) com seus pais, informou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). EFE