Netanyahu celebra libertação dos primeiros reféns e promete recuperar “todos”

Jerusalém (EFE) – O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comemorou nesta sexta-feira a libertação dos primeiros 13 sequestrados retidos pelo Hamas e prometeu o retorno de “todos os reféns”.

“Concluímos a devolução dos primeiros de nossos sequestrados. As crianças, suas mães e outras mulheres. Cada um deles é um mundo inteiro”, disse o primeiro-ministro em declaração oficial em vídeo.

Israel recebeu nesta sexta-feira o primeiro grupo de um total de 50 reféns a serem libertos em troca da liberação de 150 prisioneiros palestinos durante uma trégua de quatro dias na Faixa de Gaza, de acordo com um pacto firmado com o Hamas, mediado por Catar e Egito.

“Enfatizo a vocês, famílias, e a vocês, cidadãos de Israel: estamos comprometidos com o retorno de todos os nossos reféns”, prometeu Netanyahu.

O primeiro-ministro enfatizou que trazer de volta todos os reféns é um dos “objetivos da guerra” contra o Hamas na Faixa de Gaza, que começou há 49 dias após um ataque brutal do grupo islâmico contra Israel.

O Hamas entregou os reféns libertos nesta sexta-feira – 10 tailandeses e um filipino, além de 13 israelenses – ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que os levou ao Egito pela passagem de Rafah. Entre os prisioneiros israelenses liberados estão seis idosas, três menores de idade e três mulheres.

Uma vez no Egito, as forças de segurança israelenses receberam as reféns israelenses e as levaram em veículos militares para Israel, onde entraram pela passagem de Kerem Shalom, para serem levados a vários hospitais israelenses em Tel Aviv.

Como parte do acordo, Israel também libertou o primeiro grupo de 39 prisioneiros palestinos, 24 mulheres e 15 adolescentes acusadas de terrorismo, mas sem crimes de sangue. EFE