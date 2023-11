ONU afirma que trégua em Gaza é respeitada, embora ainda haja incidentes mortais

Genebra (EFE).- As Nações Unidas confirmaram nesta segunda-feira em seu relatório diário sobre o conflito na Faixa de Gaza que a trégua foi respeitada nos três dias em que está em vigor, sem combates nem bombardeios, o que permitiu aumentar a ajuda humanitária, embora tenham relatado a morte de um palestino no enclave no domingo em um incidente com o Exército de Israel, enquanto outras sete pessoas foram mortas na Cisjordânia.

A vítima palestina em Gaza, como já tinha indicado no domingo o Crescente Vermelho, morreu em um incidente que envolveu disparos de um tanque israelense no campo de refugiados de Al Maghazi, na zona central da Faixa, onde também houve um ferido, indicou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

Por outro lado, durante o final de semana, as forças israelenses mataram sete palestinos, quatro deles menores de idade, em ataques na Cisjordânia, onde o número de mortes desde o início das hostilidades em 7 de outubro aumentou, segundo a ONU, para 230 (oito deles assassinados por colonos).

No entanto, as Nações Unidas frisaram que a trégua foi respeitada em grande escala durante três dias consecutivos, o que nas últimas 24 horas permitiu a entrada em Gaza de caminhões com ajuda humanitária, embora nesta ocasião não tenha sido possível contar o número exato de veículos.

No norte de Gaza, a área mais devastada pelo conflito e ocupada pelas forças israelenses, o Crescente Vermelho palestino conseguiu distribuir no domingo mais de mil toneladas de alimentos ao campo de refugiados de Jabalia, bem como tendas, agasalhos, água engarrafada e suprimentos médicos.

Da mesma forma, no domingo, 17 pacientes e feridos puderam ser evacuados, juntamente com 11 acompanhantes, do hospital Al Ahli, um dos poucos em funcionamento na metade norte da faixa.

A trégua permitiu que agências humanitárias levassem gás de cozinha para Gaza pela primeira vez desde o início do conflito, o que segundo a ONU resultou em longas filas em estações de distribuição, com até dois quilômetros de extensão, nas quais muitas pessoas tiveram de passar a noite esperando.

Apesar disso, muitas pessoas continuam utilizando todos os tipos de combustível improvisado, incluindo as portas e janelas das suas próprias casas, em uma Gaza onde, segundo o relatório da ONU, os preços dos alimentos dispararam durante o conflito.

O preço geral dos alimentos aumentou 10%, embora as altas para itens específicos como vegetais (32%), trigo (65%) ou água engarrafada (100%) sejam ainda maiores.

Apesar da trégua, a pressão das forças israelenses continua sobre o movimento dos palestinos, que seguem proibidos de se deslocarem do sul para o norte de Gaza, enquanto Israel continua a ordenar aos que estão na metade setentrional que evacuem para a metade meridional.

O número de evacuados para o sul, que chegava a milhares todos os dias, se reduziu com a trégua e no domingo foram registrados menos de 400, indicou o relatório, que segue registrando detenções de alguns palestinos que tentam fazer esse percurso através do único corredor aberto pelas forças israelenses.

A trégua permitiu que 7.600 doses de vacinas fossem retiradas do norte de Gaza no domingo para serem transportadas para o sul, em meio a temores de que se tornassem inutilizáveis ​​devido à falta de refrigeração. Neste mês, mais de 11 mil crianças foram imunizadas no sul da Faixa, apesar das dificuldades derivadas do conflito. EFE