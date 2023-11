Putin ordena distribuição de mais passaportes a moradores de regiões ocupadas da Ucrânia

Kiev (EFE) – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou a intensificação da distribuição de passaportes russos aos moradores dos territórios ocupados da Ucrânia para que possam votar nas eleições presidenciais que o país realizará em 2024, segundo informações que a inteligência militar ucraniana afirma ter obtido.

De acordo com informações do Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia (GUR), a ordem foi transmitida em reunião aos chefes da autoridade de ocupação imposta pela Rússia nas localidades que controla no leste e no sul da Ucrânia.

O Kremlin declarou que essas regiões fazem parte da Federação Russa e, portanto, seus habitantes serão convocados às urnas nas próximas eleições presidenciais.

“A reunião foi liderada pelo vice-chefe da administração do ditador russo Putin, Sergey Kirienko”, declarou o GUR em comunicado.

Além de distribuir mais passaportes, Kirienko supostamente ordenou mais ajuda social dos orçamentos regionais e intensificou a propaganda sobre o bom desempenho da economia russa, a estabilidade do rublo e a melhoria dos padrões de vida na Federação Russa.

O governo e o Exército ucranianos e muitos cidadãos que chegaram ao território controlado por Kiev vindos dos territórios ocupados reclamam que a Rússia só oferece benefícios sociais àqueles que aceitam a cidadania russa nas áreas ocupadas.

Com essa medida, o Kremlin pretende consolidar seu domínio sobre o território que ocupa nas províncias ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhya.

Desde 2014, quando anexou a península, a Rússia também controla a Crimeia, que continua sendo, no papel, uma república autônoma dentro da Ucrânia. EFE