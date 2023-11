Secretário-geral da ONU pede “fim da ocupação e bloqueio de Gaza”

Genebra (EFE).- O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, fez um apelo nesta quarta-feira pelo “fim da ocupação e do bloqueio de Gaza”, bem como para que se avance na criação do Estado da Palestina, em uma declaração por ocasião do Dia Internacional da Solidariedade com o Povo Palestino.

A declaração, lida durante um evento na sede europeia da ONU em Genebra pela sua diretora-geral, Tatiana Valovaya, acrescenta que as Nações Unidas “nunca abandonarão seu compromisso com o povo palestino” e se solidarizam com “suas aspirações de que se respeitem seus direitos inalienáveis e de construir um futuro de paz, justiça, segurança e dignidade para todos”.

O dia é lembrado todos os anos para marcar a data em 1947 em que a ONU adotou a resolução que defendia a criação de dois Estados na então Palestina Britânica, mas este ano, segundo Guterres, assume um significado especial “pois se enquadra em um dos capítulos mais sombrios da história do povo palestino”.

“Estou horrorizado com a morte e a destruição que assolaram a região”, disse o secretário-geral das Nações Unidas na mensagem, insistindo que os palestinos “sofrem uma catástrofe humanitária”.

“Já é hora de avançar de forma decisiva e irreversível para uma solução de dois Estados baseada nas resoluções da ONU e no direito internacional, com Israel e a Palestina vivendo lado a lado em paz e segurança, sendo Jerusalém a capital de ambos”, afirmou o político português.

Guterres lembrou que o confronto entre Israel e o Hamas já deixou o maior número de trabalhadores das Nações Unidas mortos em um conflito, mais de uma centena de funcionários da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA) em Gaza.

“Fui enfático na minha condenação dos ataques terroristas do Hamas de 7 de outubro, mas também deixei claro que estes não podem justificar a punição coletiva do povo palestino na região”, destacou o secretário-geral da ONU.

No evento de hoje, que contou com a presença de embaixadores e delegações de países de todo o mundo, Guterres reiterou em sua mensagem a necessidade de um cessar-fogo duradouro, do acesso irrestrito a Gaza para ajuda humanitária e da libertação de todos os reféns detidos pelo Hamas. EFE