Lula elogia esforços do Catar para alcançar um cessar-fogo entre Israel e Hamas

São Paulo (EFE).- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, durante encontro com empresários em Doha, que o Catar tem um “papel central” no conflito entre Israel e a Palestina.

“Neste momento, em que a guerra volta a assolar o Oriente Médio, o Catar volta a desempenhar papel central em prol da paz no conflito Israel-Palestina”, disse Lula durante a abertura do Fórum Econômico Brasil-Catar.

Em seu discurso, Lula reconheceu a “mediação” do Catar para permitir a liberação de 32 brasileiros e seus familiares que estiveram retidos um mês na Faixa de Gaza e depois conseguiram cruzar a fronteira com o Egito para embarcar em um avião no Cairo e chegar ao Brasil.

Em Doha, a segunda parada na viagem do presidente ao Oriente Médio, Lula foi recebido com honras e depois se reuniu com o emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.

Aos empresários, Lula destacou que o Brasil aposta na “forte complementaridade” das duas economias e citou setores com potencial de associação comercial, como agricultura, aeronáutica, infraestrutura e projetos de desenvolvimento sustentável.

Na quarta-feira, Lula visitou a Arábia Saudita, onde participou de mais um fórum empresarial e em um seminário da Embraer, que assinou três acordos de cooperação naquele país.

Um dia antes, na terça-feira, Lula reuniu-se em Riad com o príncipe herdeiro, Mohammad bin Salman, que confirmou que a Arábia Saudita investirá US$ 9 bilhões no Brasil nos próximos sete anos em diversas áreas, principalmente no âmbito energético.

O presidente brasileiro iniciou terça-feira uma viagem pelo Oriente Médio que nesta quinta o levará aos Emirados Árabes Unidos, onde participará da Conferência da ONU sobre Mudança Climática (COP28).

“Parto hoje para a COP-28, onde lançarei um chamado à ação e ambição no enfrentamento à crise climática. Estou certo de que o Catar também poderá ser um aliado importante nessa agenda”, afirmou o presidente no seu encontro com empresários. EFE