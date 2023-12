Sobe para 15.899 número de mortos na Faixa de Gaza após novos bombardeios de Israel

Jerusalém (EFE).- O número de mortos na Faixa de Gaza subiu para 15.899 nesta segunda-feira, após mais um dia de bombardeios israelenses, que deixaram 349 mortos e 750 feridos, de acordo com o Ministério da Saúde do enclave palestino, controlado pelo grupo islâmico Hamas.

De acordo com Qudra, 70% das vítimas são mulheres e menores de idade, e 283 equipes médicas morreram desde o início da guerra.

“As equipes médicas não conseguem cuidar do grande número de feridos com queimaduras graves e amputações como resultado do bombardeio brutal com projéteis destrutivos e incendiários”, alertou Qudra, explicando que “todos os hospitais estão superlotados com um número de feridos que excedeu suas capacidades”.