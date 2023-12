Kremlin afirma que EUA demonizam Rússia para desperdiçar dinheiro público na Ucrânia

Moscou (EFE).- O Kremlin afirmou nesta quinta-feira que os Estados Unidos estão demonizando a Rússia para desperdiçar o dinheiro dos contribuintes americanos na guerra na Ucrânia.

“Estão se dedicando a uma demonização descarada do nosso país para convencer seus congressistas e senadores a continuar queimando o dinheiro dos contribuintes americanos na fornalha da guerra ucraniana”, disse o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, na sua coletiva de imprensa diária.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, instou nesta quarta-feira o Congresso a aprovar novos fundos para a Ucrânia, e alertou que, se o seu homólogo russo, Vladimir Putin, vencer a guerra, “não irá parar”.

“Não podemos deixar Putin vencer”, disse Biden no mesmo dia em que o Senado, de maioria democrata, votou um pacote orçamentário de cerca de US$ 105 bilhões, que inclui mais de US$ 61 bilhões em ajuda militar aos ucranianos.