Total de mortes em Gaza passa de 18.200, segundo Ministério da Saúde da Faixa

Jerusalém (EFE).- O total de mortos na Faixa de Gaza no marco da ofensiva de Israel ultrapassa 18.200, enquanto o número de feridos já chegou a 49.645, informou nesta segunda-feira o Ministério da Saúde do enclave palestino.

O último relatório da pasta de Saúde de Gaza, controlada pelo grupo islâmico Hamas, estima o número de mortos em 18.205, dos quais 70% são mulheres e crianças.

O Ministério de Saúde do enclave voltou a alertar para a situação dramática do sistema de saúde em Gaza, com quase 300 mortes entre o pessoal médico, mais de 300 feridos e uma ocupação de leitos de 274%, dos quais 227% estão em cuidados intensivos.

A pasta aumentou o número de leitos de cuidados intensivos no sul do enclave palestino de 33 para 84, mas a ocupação ainda ultrapassa 200%.

Nesta situação extrema, além das vítimas da guerra, os cuidados de saúde de Gaza têm de enfrentar o aumento de doenças, com mais de 325.000 pessoas afetadas por infecções, entre outras enfermidades, como doenças respiratórias.

Os profissionais de saúde fazem o que podem diante da falta de medicamentos, da escassez de água e combustível ou da ausência de segurança, detalhou.

O ministério denunciou que 137 instalações sanitárias foram atacadas desde o início da ofensiva, sendo 22 hospitais e 52 centros de saúde, além de mais de 100 ambulâncias terem ficado fora de serviço.

A crescente pressão sobre os centros de saúde em zonas onde chegam milhares de deslocados, especialmente no sul da Faixa, a falta de pessoal médico e as dificuldades das organizações humanitárias em apoiar o sistema de saúde de Gaza agravam a situação, segundo o ministério.

Ainda de acordo com a pasta de Saúde palestina, 658 pacientes foram evacuados através da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, incluindo 444 feridos e 214 com doenças diversas.

Nesse sentido, a organização não governamental israelense Médicos pelos Direitos Humanos alertou nesta segunda-feira que estes números não representam nem 1% dos feridos.

Por sua vez, o Exército israelense aumentou para 433 o número de mortes nas suas fileiras desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, incluindo 104 desde que a ofensiva na Faixa começou no dia 27 daquele mês.

Já o total de feridos chega a 1.645, 582 deles desde o início da ofensiva, segundo as forças israelenses.

O ataque do grupo islâmico em território israelense terminou com quase 1.200 mortos e cerca de 240 sequestrados que foram levados para a Faixa de Gaza.

Há quase 1,9 milhão de pessoas deslocadas internamente em Gaza, cerca de 80% da sua população de cerca de 2,3 milhões de habitantes, que seguem submetidas a uma grave crise humanitária. EFE