Lula anuncia ato no dia 8 de janeiro para “lembrar que se tentou dar um golpe”

Brasília (EFE).- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta terça-feira que será realizado um ato no dia 8 de janeiro em Brasília para lembrar o primeiro aniversário da invasão e depredação das sedes dos Três Poderes.

“Vamos fazer um ato aqui em Brasília para lembrar o povo que tentou se dar um golpe dia 8 de janeiro e que ele foi debelado pela democracia deste país”, disse Lula durante evento no Palácio do Planalto.

Lula antecipou que convidará governadores, parlamentares e empresários para o encontro destinado a “lembrar o povo” que o atual regime é o único capaz de permitir que as pessoas tenham acesso às riquezas do país.

O presidente esteve acompanhado no evento desta terça-feira por Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e um dos mais importantes aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No dia 8 de janeiro deste ano, centenas de seguidores de Bolsonaro invadiram o Palácio do Planalto e as sedes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) para protestar contra a posse de Lula como novo presidente sete dias antes.

A invasão provocou uma resposta rápida do STF, que ordenou a prisão imediata de muitos dos manifestantes.

O Congresso abriu então uma comissão parlamentar de inquérito (CPI) para investigar o ocorrido e em outubro aprovou um relatório final que acusa Bolsonaro de ser o “mentor intelectual” dos distúrbios para se manter no poder. EFE