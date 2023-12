Rússia se diz interessada em desenvolver relações com Argentina de Milei

Moscou (EFE).- A Rússia está interessada em desenvolver relações com a Argentina e irá concentrar-se em “interesses comuns”, disse nesta terça-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

“Pretendemos concentrar-nos nos nossos interesses comuns com a Argentina, por isso estamos interessados ​​em desenvolver as nossas relações bilaterais”, disse Peskov na sua coletiva de imprensa diária.

O porta-voz minimizou o apoio manifestado à Ucrânia durante a campanha eleitoral pelo novo presidente argentino, Javier Milei, que se reuniu no domingo após sua posse com o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“Sabemos que houve declarações contraditórias de Buenos Aires antes das eleições, mas agora estão sendo corrigidas”, destacou Peskov.

Nesse sentido, ressaltou que Moscou entende que a Argentina pode desenvolver suas relações com terceiros países, uma vez que é seu “direito soberano”.

“Até que isso afete diretamente os nossos interesses”, alertou, no entanto, o porta-voz do Kremlin.

Peskov destacou que a Rússia tem interesses comuns com muitos países latino-americanos, incluindo a Argentina, no que diz respeito à participação nos processos de integração.

Questionado se o presidente russo, Vladimir Putin, tem planos de visitar a América Latina em breve, o porta-voz respondeu negativamente, embora tenha frisado que a Rússia pretende continuar a desenvolver as suas relações com muitos países do continente. EFE