Putin alerta Argentina que dolarizar economia implica em perda de soberania

Moscou (EFE).- O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alertou nesta quinta-feira que a dolarização da economia planejada pelo novo governo da Argentina implica em uma “perda significativa de soberania”.

“A lógica é clara, mas isso, claro, implica em uma perda significativa de soberania”, respondeu Putin a uma pergunta sobre a anunciada dolarização da economia argentina na sua grande coletiva de imprensa de final de ano.

O chefe do Kremlin mencionou a elevada inflação no país sul-americano, “que hoje é de 143%”, e ressaltou que a decisão do governo do presidente Javier Milei faz parte do “direito soberano de cada país”.

No entanto, advertiu que “uma ligação estrita da moeda nacional ao dólar ameaça com graves consequências socioeconômicas”.

Putin disse que a Rússia apenas se beneficiou do aumento do volume de transações em rublos nos pagamentos internacionais, enquanto os países ocidentais que decidiram impor sanções a Moscou, tentando reduzir suas transações em dólares e euros, “deram um tiro no pé”.

No início desta semana, o Kremlin garantiu que a Rússia está interessada em desenvolver relações com a Argentina e se concentrará em “interesses comuns” na interação com o governo Milei. EFE