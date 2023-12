Província de Buenos Aires declara estado de emergência e luto após tempestade

Buenos Aires (EFE).- O governo da província de Buenos Aires declarou nesta segunda-feira estado de emergência e luto pelas próximas 72 horas em seu território devido à tempestade sofrida neste final de semana, que deixou pelo menos 14 mortos e numerosos danos.

Segundo publicou hoje em suas redes sociais o Executivo do peronista Axel Kicillof, o estado de emergência e luto pelos falecidos foi declarado “devido às inundações e danos gravíssimos resultantes da forte tempestade com rajadas de vento que ultrapassaram os 150 km/h”.

A província mais populosa do país, com cerca de 17,5 milhões de habitantes, terá “licença administrativa e escolar” em vários locais, incluindo Bahía Blanca, a área mais afetada pela tempestade, com a morte de 13 pessoas após a queda no sábado de um muro de um pavilhão esportivo durante uma competição.

A outra pessoa morta até o momento é uma mulher do município de Moreno, localizado a 47 quilômetros da capital do país.

Kicillof viajou na véspera a Bahía Blanca para verificar pessoalmente os danos causados ​​pelas tempestades e pelo vento forte e para revisar os protocolos de atuação do comitê de crise com as autoridades locais.

O governador peronista também se reuniu com o presidente da Argentina, o ultralibertário Javier Milei, que viajou para essa cidade localizada a cerca de 640 quilômetros da capital junto com vários membros de seu gabinete, incluindo os ministros da Defesa, Luis Petri, e da Segurança, Patricia Bullrich, para conhecer a situação em primeira mão.

Na noite de domingo, a Secretaria Nacional de Energia informou que “foram tomadas medidas de emergência para restabelecer o fornecimento de energia elétrica nas áreas afetadas pela tempestade”, onde foram registrados um milhão de utilizadores afetados.

As autoridades estimaram que, no máximo em 72 horas, o serviço voltaria ao normal.

A tempestade afetou principalmente a AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires, que inclui a capital e os chamados subúrbios), onde ainda hoje é possível observar árvores caídas em carros estacionados, danos em varandas, calçadas e estruturas diversas.

Entre elas, a escultura Floralis Genérica, local icônico de fotografias dos turistas que visitam diariamente Buenos Aires, foi danificada pelas rajadas de vento; assim como os tradicionais carrinhos de fast food localizados próximos à orla do rio de La Plata.

No momento, está em vigor um alerta laranja na zona norte da província de Buenos Aires, avançando em direção às de Santa Fé, Corrientes e Entre Ríos, na costa do rio Paraná, onde podem ser registradas fortes tempestades com chuvas intensas, rajadas de vento e ocasionais quedas de granizo, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (SMN). EFE