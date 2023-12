Houthis dizem que continuarão atacando navios no Mar Vermelho mesmo com nova coalizão

Saná (EFE).- Os rebeldes xiitas houthis do Iêmen afirmaram nesta terça-feira que continuarão os seus ataques contra navios ligados a Israel no Mar Vermelho, em resposta à nova coalizão militar anunciada pelos Estados Unidos para garantir a segurança e a liberdade de navegação nessa rota marítima crucial para o comércio internacional.

“A coalizão formada pelos Estados Unidos visa proteger Israel e militarizar o mar sem qualquer justificativa, e não impedirá o Iêmen de continuar as suas operações legítimas de apoio a Gaza”, disse o porta-voz houthi, Mohamed Abdulsalam, em sua conta no X (antigo Twitter).

Na primeira reação após o anúncio desta coalizão promovida por Washington, Abdulsalam afirmou que “os EUA permitiram-se apoiar Israel formando uma aliança, e também sem aliança”.

“Os povos da região têm plena legitimidade para apoiar o povo palestino. O Iêmen assumiu a responsabilidade de defender os direitos palestinos e (confrontar a) grande injustiça em Gaza”, acrescentou.

O porta-voz reiterou que “as operações navais do Iêmen visam apoiar o povo palestino no confronto com a agressão e o cerco a Gaza e não são uma demonstração de força ou um desafio para ninguém”.

Por isso, alertou, “quem quiser ampliar o conflito deve assumir as consequências dos seus atos”.

O Pentágono anunciou ontem uma nova coalizão militar composta por 10 países, incluindo os Estados Unidos, o Reino Unido e a Espanha.

O chefe do Pentágono, Lloyd J. Austin III, está hoje em Manama, capital do Bahrein e quartel-general da Quinta Frota dos EUA, e se reunirá virtualmente com os ministros da Defesa dos países da região.

Após a eclosão da guerra na Faixa de Gaza, os houthis, apoiados pelo Irã, lançaram várias saraivadas de mísseis e drones contra o sul de Israel nos últimos dois meses e também contra navios de bandeira do Estado judeu ou propriedade de empresas israelenses no Mar Vermelho e no Estreito de Bab al Mandeb.

Desde a última sexta-feira, os principais grupos de transporte marítimo começaram a suspender suas operações no Mar Vermelho, entre eles o Maersk e o Hapag-Lloyd, e ontem juntou-se a eles a petrolífera BP, cancelando temporariamente a passagem dos seus navios pela região, o que pode causar grandes distúrbios no comércio internacional. EFE