Mais de 240 mortes nas últimas horas elevam o número de vítimas em Gaza para quase 21 mil

Jerusalém (EFE).- Ao menos 241 pessoas morreram e 382 ficaram feridas em ataques do Exército de Israel em Gaza nas últimas 24 horas, elevando para quase 21 mil os mortos e cerca de 55 mil feridos desde o começo da ofensiva militar israelense.

Segundo informou nesta terça-feira o Ministério da Saúde da Faixa palestina, controlada pelo grupo islâmico Hamas, foram registrados “18 massacres contra famílias inteiras” mortas por ataques israelenses nas últimas 24 horas no enclave costeiro.

O porta-voz do ministério, Ashraf Al Qudra, denunciou em um comunicado os ataques israelenses perto do Hospital Nasser, em Khan Yunis, no sul de Gaza.

Al Qudra advertiu que neste centro médico poderá repetir-se o que aconteceu em outros hospitais da Faixa, como o Al Shifa no norte, o maior de Gaza, que teve de suspender seus serviços ou mal consegue fornecê-los devido aos ataques.

Após 81 dias de guerra, os mortos contabilizados pelo Ministério chegam a 20.915 e 54.918 feridos, embora se estime que os corpos de mais de 7 mil habitantes de Gaza permaneçam sob os escombros após os bombardeios israelenses.

A agência de notícias oficial palestina “Wafa” relatou bombardeios de aeronaves e artilharia israelenses em diversas áreas da Faixa, inclusive contra uma casa em Khan Yunis, onde dez pessoas morreram.

A ofensiva israelense tem entre seus principais alvos Khan Yunis, onde ordenou a evacuação de várias áreas da cidade, que considera um reduto do Hamas onde se suspeita que esteja escondido seu líder em Gaza, Yahya Sinwar.

O Exército de Israel estendeu os combates por toda a Faixa, com ataques, de acordo com esta fonte, em cidades como Deir al Balah, no centro do enclave.

Em Rafah, no sul, onde estão amontoadas muitas das quase dois milhões de pessoas deslocadas pela guerra, segundo a Wafa, vários ficaram feridos no bombardeio de uma casa no centro da cidade, onde o foi atacado o campo de refugiados de Shaboura.

Quase 1,9 milhão de habitantes de Gaza, cerca de 85% da população, foram deslocados pela guerra, o que representa uma grave crise humanitária. EFE