Navalny diz estar bem em 1ª mensagem após ser transferido para prisão no Ártico

Moscou (EFE) – O líder da oposição russa, Alexei Navalny, disse nesta terça-feira que está bem em sua primeira mensagem desde que foi transferido para uma prisão no Círculo Polar Ártico, onde ontem teve paradeiro conhecido após quase três semanas sem que se soubesse onde ele estava.

“Não se preocupem comigo. Estou bem. Estou muito feliz por ter chegado ao meu destino”, disse Navalny em uma carta publicada em seu canal no Telegram.

Navalny revelou que chegou à penitenciária IK-3, no distrito autônomo de Yamalo-Nenets, no sábado, após uma viagem de 20 dias de Moscou até a cidade de Kharp, com paradas em várias cidades, incluindo a capital dos Urais, Yekaterinburg, e Vorkuta, lar de um dos mais temidos Gulags soviéticos.

Ele admitiu que a transferência de prisão, conhecida na Rússia como “etapirovanie”, foi “bastante exaustiva”, mas acrescentou que seu estado de espírito é “excelente de qualquer forma”.

“Eu não esperava que alguém me encontrasse até meados de janeiro. Por isso fiquei tão surpreso quando a porta se abriu à tarde com as palavras: ‘Seu advogado chegou. Ele disse que haviam me perdido de vista e que alguns até se preocuparam comigo. Muito obrigado pelo apoio!”, afirmou.

Navalny ressaltou que a prisão fica dentro do Círculo Polar Ártico e que, quando olha pela janela de sua cela, “primeiro é noite, depois noite e depois noite novamente”.

Os advogados do opositor não conseguiam contato com ele desde 5 de dezembro, o que alertou seus apoiadores e as chancelarias ocidentais.

A cidade de Jarp, que tem uma população de cerca de 6 mil habitantes, fica a quase 2 mil quilômetros de Moscou.

De acordo com um dos colaboradores de Navalny no exílio, Ivan Zhdanov, a prisão recebeu o nome de “Lobo Polar” e é considerada uma das mais distantes da civilização em toda a Rússia.

“A fuga é praticamente impossível. De um lado, centenas de quilômetros de tundra, do outro, as montanhas do Ural Ártico. É por isso que eles prendem os mais terríveis criminosos e assassinos em série lá”, declarou Ivan Vostrikov, um colaborador da oposição na região de Tyumen, na Sibéria, em redes sociais.

Dez dias atrás, os serviços penitenciários russos (FSIN) informaram que Navalny havia sido transferido da prisão onde cumpria pena, na região de Vladimir, “em virtude da decisão do Tribunal da Cidade de Moscou em 4 de agosto”, que incluía uma nova sentença de 19 anos por extremismo.

Navalny, que cumpre quase 30 anos de prisão por vários crimes, foi transferido depois de anunciar uma campanha contra a reeleição do presidente Vladimir Putin no ano que vem – ele está no poder desde 2000. EFE