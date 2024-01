Zelensky afirma que ataque massivo russo deixou pelo menos 4 mortos e 92 feridos

Kiev (EFE).- O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o ataque massivo desta terça-feira contra Kiev e Kharkiv, no qual a Rússia utilizou mais de 99 mísseis de diferentes tipos e 35 drones, deixou pelo menos quatro mortos e 92 feridos.

“Até agora sabemos de 92 feridos. Todos estão recebendo ajuda. Infelizmente quatro pessoas morreram. Minhas mais profundas condolências aos familiares e amigos”, escreveu o presidente ucraniano em seu canal no Telegram.

Na capital foram confirmados pelo menos dois mortos e 49 feridos, dos quais 43 foram hospitalizados, segundo o prefeito, Vitali Klitschko.

Em Kharkiv, uma senhora idosa também morreu em consequência do ataque russo. Nesta cidade do leste da Ucrânia, pelo menos 45 pessoas ficaram também feridas, das quais 38 foram levadas para hospitais, incluindo quatro crianças.

Três pessoas estão em estado grave e uma idosa está em estado extremamente delicado, disse no Telegram o chefe da Administração Militar Regional, Oleg Siniegubov.

O comandante da Força Aérea ucraniana, Mikola Oleschuk, destacou no mesmo aplicativo que a Rússia repetiu o ataque do dia 29, o mais massivo desde a invasão russa, tanto em termos dos tipos de mísseis que utilizou como no que se refere ao número de meios de ataque utilizados.

Nesse sentido, Zelensky comentou que a Rússia, desde 31 de dezembro, já utilizou cerca de 170 drones Shahed iranianos e dezenas de mísseis de vários tipos.

“A maioria absoluta deles foi dirigida contra alvos civis”, denunciou o presidente ucraniano, ao mesmo tempo em que prometeu que o “Estado terrorista” russo “deve sentir as consequências do que faz”.

A Força Aérea ucraniana detalhou que a Rússia lançou 35 drones Shahed-136/131 em uma primeira onda, todos eles interceptados.

Em seguida, usou 16 bombardeiros Tu-95MS que lançaram pelo menos 70 mísseis de cruzeiro Kh-101/Kh-555/Kh-55 e, posteriormente, caças MiG-31K bombardearam o país com dez mísseis hipersônicos Kh-47M2 Kinzhal.

Além disso, as forças russas atacaram do mar com três mísseis de cruzeiro Kalibr e do norte com 12 mísseis do tipo Iskander-M/S-300/S-400. Por fim, usaram uma aeronave tática Su-35 para bombardear a Ucrânia com quatro mísseis anti-radar Kh-31P.

Dos 99 mísseis, os sistemas de defesa aérea destruíram 72.

De acordo com Klitschko, somente na capital ucraniana e na região de Kiev, a defesa aérea destruiu 61 mísseis, incluindo 10 Kinzhal. EFE