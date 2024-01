Ataques israelenses deixam 125 mortos e mais de 300 feridos em Gaza nas últimas 24h

Rafah (EFE).- Pelo menos 125 pessoas morreram e outras 318 ficaram feridas nas últimas 24 horas em decorrência dos ataques israelenses contra a Faixa de Gaza, informou nesta quinta-feira o Ministério da Saúde do enclave palestino, controlado pelo Hamas, no 90º dia de guerra entre Israel e o grupo islâmico.

O número total de palestinos mortos em Gaza subiu assim para 22.438, enquanto o total de feridos desde o início da ofensiva israelense em 7 de outubro chegou a 57.614, disse a pasta de Saúde da Faixa, acrescentando que 70% das vítimas mortais são mulheres e crianças.

Tudo isto ocorre enquanto o Exército israelense continua suas operações em toda a Faixa, focadas em parte na área de Khan Younis, no sul, e enquanto há mais de um milhão de pessoas deslocadas agloremadas na cidade de Rafah, a mais meridional de Gaza.

Segundo afirmou hoje um porta-voz militar, as forças israelenses atacaram recentemente milicianos palestinos que lançaram mísseis antitanque, entre outros ataques.

“Na cidade de Khan Younis, três terroristas tentaram plantar um dispositivo explosivo próximo às tropas do Exército”, após o que um caça a jato “alvejou e matou os terroristas”, detalhou o Exército israelense em comunicado.

Além disso, “as tropas eliminaram dois outros terroristas que estavam escondidos em um edifício próximo e um avião de combate atacou um depósito de armas do Hamas”, acrescentou.

Por outro lado, aviões militares atacaram “uma estrutura militar do Hamas que estava sendo utilizada por uma operação terrorista antitanque do batalhão Deir Balah”, no centro da Faixa, bem como “duas estruturas das quais os terroristas fugiram e nas quais foram encontradas inúmeras armas”.

Da mesma forma, o Exército também atuou no campo de refugiados de Al Bureij, no centro de Gaza, onde “lançadores de foguetes de longo alcance foram localizados na área”.

Além disso, o porta-voz militar garantiu que as tropas continuam a intensificar as operações na zona de Khan Younis, “eliminando terroristas e atacando infraestruturas” dos milicianos “acima e no subsolo”, ao mesmo tempo em que pretendem destruir túneis.

Entre eles, as forças israelenses disseram ter encontrado uma boca de túnel “que leva a uma rede de túneis subterrâneos com centenas de metros de comprimento” em Khan Younis, que foi usada pelo corpo de elite Nukhba do Hamas, e que pôde ser desmantelada.

“Com o desmantelamento da rede de túneis, cinco terroristas do Nukhba renderam-se aos soldados”, disse o Exército.

Da mesma forma, os ataques também continuaram ocorrendo a partir do mar, depois de as tropas navais do Exército “continuarem a operar ao longo da costa de Gaza” em apoio às tropas terrestres, atacando também um grupo de milicianos que preparava uma emboscada contra soldados. EFE