Ataques de Israel deixam 162 mortos e 296 feridos na Faixa de Gaza nas últimas 24 horas

Jerusalém (EFE).- Pelo menos 162 pessoas foram mortas e 296 ficaram feridas nas últimas 24 horas na Faixa de Gaza em ataques do Exército de Israel, informou nesta sexta-feira o Ministério da Saúde do enclave controlado pelo grupo islâmico palestino Hamas.

“A ocupação israelense cometeu 15 massacres contra famílias na Faixa de Gaza, deixando 162 martirizados e 296 feridos durante as últimas 24 horas”, detalhou um comunicado da pasta.

A ofensiva militar israelense lançada na Faixa de Gaza em resposta a um ataque surpresa do Hamas em território israelense em 7 de outubro já matou 22.600 pessoas e feriu 57.910, de acordo com o ministério.

A agência de notícias oficial palestina “Wafa” relatou vários ataques israelenses em todo o enclave, incluindo um que matou cinco pessoas em um bombardeio por drone em um cemitério próximo ao campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza.

“Aeronaves e artilharia da ocupação israelense continuaram a bombardear casas, prédios residenciais e tendas de pessoas deslocadas em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, matando pelo menos oito cidadãos e ferindo outros”, de acordo com a agência.

Na cidade de Zawaida, no centro do enclave costeiro, pelo menos dois habitantes de Gaza foram mortos em um bombardeio contra casas por aviões israelenses, enquanto outros três foram mortos e cinco ficaram feridos na área de Mawasi al-Qarara, no sul, entre outros ataques citados pela agência.

Além disso, a artilharia israelense atacou campos de refugiados como Maghazi e Bureij, e navios de guerra israelenses dispararam contra praias em Deir al-Balah, no centro do enclave.

Por sua vez, o Exército israelense relatou ataques terrestres, marítimos e aéreos contra cerca de 100 alvos do Hamas, incluindo centros de comando, postos militares, lançadores de mísseis e depósitos de armas.

Em comunicado, os militares alegaram ter eliminado uma “célula” terrorista que tentava atacar um tanque israelense em Bureij, em uma operação realizada por tropas terrestres com apoio aéreo, e ter matado supostos militantes do grupo islâmico em combates em Khan Younis, no sul, onde suas tropas destruíram lançadores de mísseis apontados para Israel.

As forças israelenses também atacaram um laboratório de armas químicas, pontos de acesso a túneis usados pelo Hamas e locais de lançamento de mísseis antitanque e antiaéreos em operações no centro da Faixa de Gaza, onde encontraram diversas armas e explosivos.

Os aviões israelenses destruíram “edifícios carregados de explosivos e postos de observação”, de acordo com um comunicado do Exército.

O braço armado do Hamas, as Brigadas al-Qassam, relatou “combates ferozes” com o Exército israelense em várias partes da Faixa de Gaza, inclusive em Khan Younis, onde afirmou ter atingido três tanques israelenses com projéteis. EFE