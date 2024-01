Ataques de Israel contra Gaza deixam 147 mortos e 243 feridos nas últimas 24h

Jerusalém (EFE).- Cerca de 150 pessoas morreram e mais de 240 ficaram feridas pelos bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza durante as últimas 24 horas, no 96º dia de guerra entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas.

“147 mortos e 243 feridos chegaram aos hospitais nas últimas 24 horas”, informou o Ministério da Saúde da Faixa, controlado pelo Hamas.

O total de palestinos mortos confirmados desde o início da ofensiva israelense, em 7 de outubro, aumentou para 23.357, enquanto os feridos somam 59.410, detalhou o porta-voz da Saúde, Asrhaf al Qudra, enquanto continuam os bombardeios do Exército israelense, que ocorrem com especial intensidade no centro e no sul do enclave palestino.

Um porta-voz militar israelense confirmou hoje que as tropas atacaram nas últimas horas cerca de 150 alvos na Faixa, concentrados na cidade de Khan Younis, no sul – onde vêm expandindo as operações há semanas -, e também no campo de refugiados de Al Maghazi, na área central.

As forças israelenses consideram que ainda existe uma grande presença de milicianos e infraestruturas militares do Hamas nestas áreas, e advertiram que continuarão a atacar até encontrarem seus líderes, incluindo o principal responsável do grupo em Gaza, Yahia Sinwar.

Segundo a agência de notícias oficial palestina “Wafa”, os ataques israelenses de hoje foram efetuados com “artilharia, mísseis e tiros das forças de ocupação israelenses em diversas áreas”.

De acordo com a mesma fonte, seis pessoas morreram e outras ficaram feridas por tiros disparados pelas tropas na estrada costeira de Gaza, tendo sido transportadas para o hospital Al Shifa, na Cidade de Gaza.

Por sua vez, um avião de guerra israelense matou 15 pessoas em um ataque a uma casa em Rafah, a cidade mais ao sul da Faixa de Gaza, e em uma área designada como segura por Israel, onde se concentram mais de um milhão de pessoas deslocadas internamente em Gaza desde o início da guerra.

No total, há quase dois milhões de pessoas – entre 85% e 90% dos habitantes de Gaza – que tiveram que se retirar das suas casas.

Por outro lado, segundo a “Wafa”, também houve mortes devido a bombardeios contra uma casa em Deir Balah, no centro do enclave, e também vítimas mortais de ataques em Khan Younis.

Outras dezenas de palestinos foram mortos por ataques de artilharia nos campos de Al Bureij e Maghazi, no centro, relatou a “Wafa”, acrescentando que um ataque na cidade de Jabalia, no norte, também causou mortes.

Israel está entrando em uma nova fase da ofensiva militar após mais de três meses de guerra, na qual busca reduzir a intensidade dos combates enquanto tenta assumir o controle de mais áreas do enclave palestino e desmantelar a infraestrutura militar do Hamas, algo que diz já ter conseguido no norte. EFE