Prefeita de Paris confirma que vai mergulhar no rio Sena em junho

Paris (EFE).- A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, confirmou nesta quarta-feira que o rio Sena estará apto para o banho nos Jogos Olímpicos, com as provas de triatlo marcadas entre 20 de julho e 5 de agosto, e que ela mesma dará um mergulho.

“Em julho vou tomar banho no Sena”, explicou a prefeita, destacando que as obras de saneamento para garantir que as águas do rio que atravessa Paris permitem o banho estão indo na direção certa e poderão ser concluídas antes do início dos Jogos.