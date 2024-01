Caucus de Iowa abre as primárias republicanas com Trump como claro favorito

Des Moines (EFE).- O emblemático caucus do estado de Iowa nesta segunda-feira dá início às primárias republicanas para a eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos, um processo no qual o ex-presidente americano Donald Trump (2017-2021) é o favorito indiscutível.

Os eleitores republicanos de Iowa estão sendo convocados a enfrentar o clima e escolher seu candidato preferido em meio a uma onda de frio histórica que atingiu o estado do Meio-Oeste americano com temperaturas bem abaixo de zero.

As pesquisas colocam Trump como imbatível e a grande questão é quem ficará em segundo lugar: Ron DeSantis, governador da Flórida e também membro da ala dura dos republicanos, ou a moderada Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos EUA na ONU.

Ambos disputam pelo segundo lugar no caucus de Iowa para se estabelecerem como a grande alternativa a Trump e em busca de um renascimento em suas carreiras políticas.

O empresário Vivek Ramaswamy e o ex-governador do Arkansas Asa Hutchinson também estão na disputa, embora com chances menores.

O caucus é composto por são assembleias locais convocadas para esta segunda-feira às 19h locais (22h em Brasília) em centenas de escolas e igrejas em todo o estado. Esses lugares debaterão e elegerão os delegados de Iowa para a convenção de verão, onde será escolhido o candidato presidencial do Partido Republicano.

Estado rural com pouco peso e enorme simbolismo histórico

Iowa é um estado rural escassamente povoado que não tem muito peso na convenção, mas seu caucus tem historicamente um enorme simbolismo como o primeiro evento no calendário das primárias.

A participação eleitoral será um fator fundamental, já que uma forte tempestade de neve transformou esse caucus no mais frio da história e levou ao cancelamento de vários eventos de campanha.

Em Des Moines, capital de Iowa, espera-se que as temperaturas caiam abaixo de 20 graus negativos. O Serviço de Meteorologia dos EUA alertou que a pele exposta a esse frio pode congelar em apenas dez minutos.

Nas últimas horas, os candidatos republicanos conclamaram suas bases a enfrentar o frio e comparecer às urnas, inclusive Trump, cuja campanha teme que seus apoiadores considerem a vitória garantida e fiquem em casa.

A liderança do Partido Democrata, por sua vez, rompeu com a tradição neste ano e não dará início ao processo de primárias em Iowa, mas pretende fazê-lo em 3 de fevereiro, na Carolina do Sul.

O presidente dos EUA, Joe Biden, que busca a reeleição para um segundo mandato, quer começar as primárias democratas com uma vitória confortável na Carolina do Sul, um estado mais moderado com uma população negra maior do que a de Iowa. EFE