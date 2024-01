Número de mortos em Gaza sobe para 24.100 após mais de 100 dias de guerra com Israel

Rafah (EFE).- O total de mortos na Faixa de Gaza chegou a 24.100 nesta segunda-feira, enquanto os feridos já somam 60.834, após 101 dias de guerra com as tropas de Israel, segundo informou o Ministério da Saúde do enclave palestino, controlado pelo Hamas.

“A ocupação israelense cometeu 12 massacres contra famílias na Faixa de Gaza, deixando 132 mártires e 252 feridos durante as últimas 24 horas”, afirmou a pasta de Saúde palestina em comunicado.

Os ataques aéreos ocorreram tanto no norte como no centro e no sul do enclave, segundo fontes médicas e do governo local.

Pelo menos 32 pessoas morreram no norte da Faixa depois que aviões de guerra israelenses bombardearam duas casas, localizadas nos bairros de Al-Sabra e Al-Zaytoun, na Cidade de Gaza, relatou nesta segunda-feira o governo do enclave.

Outros 33 palestinos, incluindo crianças e mulheres, perderam a vida em ataques na região sul de Khan Younis, bem como nos campos de Bureij e Al-Maghazi, na zona central do enclave, segundo confirmaram fontes médicas à agência oficial palestina “Wafa”.

No campo de Al-Maghazi, os ataques ocorreram perto de uma escola de ensino médio feminina, onde “um grande número de deslocados se refugiava”, declararam à Agência EFE fontes palestinas.

Além disso, foram registrados novos ataques na cidade de Deir al-Balah, no centro da Faixa, e incursões na cidade de Rafah, no sul, onde estão aglomeradas 1,4 milhão de pessoas, muitas delas deslocadas.

Pelo quarto dia consecutivo, os serviços de comunicações e internet permanecem cortados, em parte devido à falta de combustível e à destruição de mais de 80% da infraestrutura da Faixa. EFE