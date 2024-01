Lavrov agradece à Coreia do Norte por apoio à campanha militar russa na Ucrânia

Moscou (EFE).- O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, agradeceu nesta terça-feira à sua homóloga da Coreia do Norte, Choe Son-hui, pelo apoio de Pyongyang à campanha militar de Moscou na Ucrânia.

“Sem dúvida, apoiamos sempre a Coreia do Norte na ONU e apreciamos muito a sua mesma postura em apoio à posição da Federação Russa, incluindo em questões relacionadas com a operação militar especial que estamos realizando na Ucrânia”, disse Lavrov no início da reunião na capital russa.

Tanto o Ocidente como a Ucrânia acusam a Coreia do Norte de fornecer à Rússia armas pesadas, incluindo mísseis balísticos, que o Exército russo estaria utilizando nos seus bombardeios contra o país vizinho.

A Coreia do Sul estima em mais de 5.000 o número de contêineres – carregados com mísseis balísticos e seus lançadores e centenas de milhares de projéteis de artilharia – enviados à Rússia pela Coreia do Norte desde meados de 2023.

Ambos os diplomatas salientaram que o objetivo da reunião de hoje é promover a implementação dos acordos alcançados em setembro do ano passado durante o encontro realizado no Extremo Oriente russo entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

“O trabalho correspondente está sendo realizado de forma muito ativa”, ressaltou Lavrov, que visitou o país asiático em outubro do ano passado.

Segundo relatou hoje o Kremlin, Lavrov e Choe reportarão mais tarde pessoalmente o resultado das suas negociações ao presidente russo.

Lavrov ressaltou que ambos os países cooperam de forma “estreita” e “frutífera” no quadro das principais organizações internacionais e condenou os Estados Unidos e seus satélites por “criarem ameaças à segurança da Coreia do Norte”.

“Continuaremos apelando para que renunciem a quaisquer medidas que levem a uma escalada de tensão”, declarou o ministro russo, que entregou um ramo de flores à sua homóloga norte-coreana antes da reunião.

Por sua vez, a ministra norte-coreana frisou que o encontro com Lavrov é importante para levar as relações bilaterais “a um novo nível” e manifestou sua confiança em alcançar “bons resultados”.

Além disso, destacou que o fato de as relações amistosas entre a Rússia e a Coreia do Norte terem se tornado estratégicas é mérito dos “camaradas” Putin e Kim.

A ministra norte-coreana lembrou ainda o convite de Kim ao líder russo para visitar a Coreia do Norte, viagem que ocorrerá, segundo o Kremlin, “em um futuro próximo”.

Por fim, Choe comentou que a visita de Kim à Rússia abriu o caminho para “criar um novo marco na luta contra as ameaças militares e provocações das forças imperialistas unificadas”. EFE